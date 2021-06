Xbox Series X sembra un mini-frigorifero e lo diventerà davvero entro l'anno

Quando Microsoft presentò Xbox Series X, la prima reazione di molti fu: "Ma hanno presentato un frigorifero?". In effetti il design ricorda, in piccolo, proprio quello dell'utile elettrodomestico e in casa Microsoft, anziché prendersela per il paragone, hanno deciso di cavalcarlo.

L'azienda, con un trailer mostrato all'E3 2021, ha promesso che durante le vacanze natalizie dal meme si passerà alla realtà con un mini-frigorifero che diventerà oggetto di culto per tutti i giocatori che vorranno usarlo per tenere al fresco energy drink e altre bevande. Anche se Microsoft non ha rilasciato alcuna informazione tecnica né tantomeno il prezzo, sembra sarà possibile inserire una decina di lattine da 330 ml.

Nel trailer si parla anche di Xbox Velocity Cooling Architecture, ma non è chiaro se sia semplicemente il verso alla Xbox Velocity Architecture della parte storage di Xbox Series X o qualcos'altro di non meglio precisato.

Da non dimenticare che questa non è la prima volta che Microsoft sfrutta il meme a scopi pubblicitari: l'azienda ha già consegnato dei grandi frigoriferi con le sembianze di Xbox Series X a diversi influencer e content creator, tra cui il rapper Snoop Dogg.