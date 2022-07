Xbox Series X/S: avvio più rapido di 5 secondi con il prossimo aggiornamento

Nelle ultime build di test inserite nel programma Xbox Insider, il tempo di avvio delle nuove console Microsoft è stato ridotto di 5 secondi, passando da circa 20 secondi a circa 15. È il frutto del lavoro di ottimizzazione dei tecnici di Microsoft e vale la pena sottolineare come sarà effettivo sia su Xbox Series X che sulla sorella minore Series S. Anche l'animazione cambierà, e sarà più breve per rispettare le tempistiche di avvio inferiori (passando da 9 a circa 4 secondi).

Con ogni probabilità l'avvio istantaneo delle nuove Xbox sarà disponibile per tutti con il prossimo aggiornamento di sistema. Intanto, lo mostra in anteprima Eden Marie, la Engineering lead di Xbox, su Twitter.

I possessori di Xbox Series X/S trarranno vantaggio dai tempi di avvio più rapidi solo se le loro console saranno impostate in modalità Risparmio energetico anziché in modalità Standby. In Risparmio energetico la console si spegne completamente, azzerando il consumo di corrente elettrica quando non è accesa. In questo modo bisogna sempre aspettare un attimo prima che la console sia pronta e sia possibile giocare, ma si consuma di meno e si rispetta di più l'ambiente.

La modalità Risparmio energetico diventa così ancora più interessante, dopo che Microsoft l'ha resa l'opzione predefinita per le nuove console Xbox all'inizio di quest'anno (altri dettagli qui), quando ha introdotto il supporto al download degli aggiornamenti in background.

Si noti che Xbox Series X e Series S sono dotate di SSD che, in ogni caso, velocizzano tutti i caricamenti rispetto alle console di precedente generazione, e questo riguarda sia l'avvio dei giochi che delle console stesse.