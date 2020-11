Xbox Series X: l'esclusiva The Medium è stata rinviata al 2021. Colpa di Cyberpunk 2077?

Annunciato originariamente ben otto anni fa, The Medium era tornato lo scorso maggio come gioco next-gen realizzato in esclusiva per Xbox Series X e Series S - ma destinato anche agli utenti PC.

L'horror psicologico dei polacchi di Bloober Team sarebbe dovuto uscire il prossimo 10 dicembre, ma è stato appena posticipato al gennaio 2021. Il motivo? L'emergenza sanitaria, in primis, ma è anche un certo Cyberpunk 2077 a metterci lo zampino, come suggeriscono gli stessi sviluppatori.

The Medium in ritardo di circa due mesi: l'annuncio ufficiale

Servendosi dei social network, Bloober Team ha annunciato il rinvio del suo gioco al 28 gennaio 2021. Per la software house è stata una decisione difficile, ma le circostanze erano fin troppo spiacevoli per il lancio di dicembre. Ecco cosa recita il comunicato ufficiale rilasciato su Twitter: "Non è stata una scelta semplice da fare, ma è stata fatta a causa della situazione del COVID-19 in Polonia, così come per l'attuale programmazione di altri giochi sul mercato".

Il Coronavirus ha senz'altro creato molte difficoltà ai lavoratori e la software house è una delle tante aziende colpite. In merito agli "altri giochi", con ogni probabilità è il già citato Cyberpunk 2077 la causa principale del rinvio di The Medium: ricordiamo che anche il gioco di CD Projekt RED è stato recentemente rinviato, con il nuovo lancio fissato proprio per il 10 dicembre 2020.

Bloober Team eviterà di scontrarsi con l'ambizioso GdR fantascientifico dei loro compatrioti, ma coglieranno tale occasione per raffinare il loro prodotto e di 'stuzzicare' i fan in trepida attesa con ulteriori annunci. Il prossimo 28 gennaio, dunque, The Medium sbarcherà su Xbox Series X|S e PC.