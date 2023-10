Xbox Series S Starter Bundle: pacchetto next-gen completo a un prezzo accessibile

In vista delle festività natalizie, Microsoft ha presentato un interessante pacchetto next-gen che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza: Xbox Series S Starter Bundle. La nuova proposta di Microsoft offre la console, un controller e tre mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate al prezzo di 299 euro.

Si tratta di un pack che fornisce tutto il necessario per iniziare a immergersi in una valanga di titoli di nuova generazione, messi a disposizione dalla libreria di Game Pass. L'abbonamento, che si rinnoverà automaticamente alla scadenza (salvo disattivazione da parte dell'utente) dà accesso a centinaia di titoli, tra cui le produzioni first-party come Starfield e alcune collaborazioni come Lies of P disponibili già dal Day 1.

Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, Xbox Series S consente di eseguire i giochi di ben quattro generazioni di Xbox, alcuni dei quali inclusi proprio nel servizio in abbonamento, ma non solo. Il livello Ultimate include anche l'accesso alle funzionalità multiplayer, consentendo di giocare online con i propri amici e familiari– il buon vecchio e ormai defunto Xbox Live Gold, per intenderci.

Se tutto questo ancora non dovesse bastare, incluso con l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate c'è anche EA Play, il servizio del publisher americano che dà accesso a grandi franchise come Battlefield, al nuovo EA Sports FC 24 e Star Wars Jedi, giusto per citarne alcuni.

Si tratta di un'offerta interessante per chi desidera passare all'attuale generazione di console con un investimento decisamente contenuto, così come una perfetta idea regalo per Natale. Lo Starter Bundle sarà disponibile a partire dal 31 ottobre, ma è già possibile effettuare il preordine presso il Microsoft Store e i rivenditori aderenti.