Xbox, Microsoft perde tra 100 e 200 dollari per ogni unità venduta

Il boss di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha sempre smorzato le indiscrezioni su possibili aumenti di prezzo per Xbox Series X e Xbox Series S, segnando una distinzione con quanto operato da Sony in estate. Nei giorni scorsi Spencer ha tuttavia aperto a possibili rincari, probabilmente dopo le festività natalizie, che potrebbero interessare le console oppure i servizi, senza escludere un rialzo per entrambi.

Quel che è certo è che in questa situazione macroeconomica, dove i tassi d'interesse e l'inflazione la fanno da padrone, non è semplice neanche per Microsoft evitare di scaricare i costi in crescita sui consumatori. Parlando alla CNBC, Spencer ha dichiarato che Microsoft vende le console in perdita tra 100 e 200 dollari per ogni unità.

Non è esattamente una nuova la politica nel mondo delle console quella di vendere l'hardware in perdita, ma a due anni da lancio era auspicabile che la perdita fosse inferiore. E invece no, Microsoft continua a perdere parecchio dall'hardware: una scelta calcolata, perché la casa di Redmond punta a rifarsi con accessori e acquisti online, nonché abbonamenti come il Game Pass.

La situazione contingente mette però a rischio anche quella politica e potrebbero arrivare gli anticipati aumenti di prezzo, sia sul fronte hardware che quello software.