Xbox, l'app su PC guadagnerà alcune funzionalità richiestissime: ecco quali

Microsoft permetterà, finalmente, agli utenti Windows di scaricare i giochi da Microsoft Store e Xbox Game Pass per PC in qualsiasi cartella vogliano, garantendo un accesso senza restrizioni - al contrario di quanto avviene oggi con l'installazione in WindowsApps.

I giocatori PC potranno accedere alle cartelle dei giochi e, se vorranno, moddarli liberamente, oppure di spostarli in una qualsiasi cartella o unità di loro scelta. Tutte queste novità diventeranno disponibili con un aggiornamento dell'app Xbox che in casa Microsoft stanno testando internamente e che presto saranno disponibili anche agli Xbox Insiders. Il filmato ufficiale di seguito mostra cosa si potrà fare:

Altri launcher come Steam o Battle.net consentono ai giocatori di fare il backup dei giochi, ripristinarli e verificarli. Il nuovo aggiornamento dell'app Xbox includerà inoltre un'opzione per verificare e riparare i file, probabile preambolo al supporto del backup dei giochi.

"Con grandi giochi per PC come Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite il primo giorno con Game Pass, volevamo fornire ai giocatori più opzioni per personalizzare la loro esperienza nell'app Xbox", ha spiegato Jason Beaumont di Microsoft a The Verge. "Continueremo a condividere gli aggiornamenti man mano che rilasceremo funzionalità aggiuntive".