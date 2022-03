Xbox Game Pass: quanto costano tutti i giochi del catalogo e quanto si risparmia?

Xbox Game Pass è senza dubbio la vera forza di Microsoft nei confronti di Playstation e di Sony. Avere un catalogo con centinaia e centinaia di giochi a cui accedere in ogni momento e con aggiornamenti praticamente quotidiani, non può che far gola a molti utenti soprattutto quelli della controparte Sony che possono affidarsi solamente a Playstation Now o ai tre giochi mensili gratuiti che però di certo non possono competere con il Game Pass di Microsoft.

Xbox Game Pass: quanto costa davvero?

Ma quanto costano effettivamente tutti i giochi presenti sul Game Pass di Xbox e soprattutto quanto conviene averlo come abbonamento mensile? Abbiamo cercato di capirlo provando a fare un conto approssimativo dei giochi presenti a catalogo su Game Pass e considerando il costo dell'abbonamento mensile. Al momento possiamo dire che su Game Pass sono presenti circa 450 titoli e realizzando un conto di questi sappiate che all'incirca un utente se dovesse acquistarli tutti dovrebbe spendere circa 9.000€. Sappiate oltretutto che invece i titoli per la versione Game Pass PC sono all'incirca 410 e questo significa una cifra più o meno che si aggira sui 7.000€.

Il risparmio è assoluto perché gli abbonamenti per avere Xbox Game Pass o PC Game Pass sono sostanzialmente tre e vedono una versione solo PC, una solo console Xbox e una invece che copre entrambi. I prezzi? Sostanzialmente si partono da quelle per PC e console che costano 9.99€ al mese (con il primo mese a 1€) e che permettono appunto di avere accesso a qualsiasi titolo presente in catalogo ma anche di avere sconti e offerte particolari. Se invece avete necessità di giocare sia su PC che su console ma anche su smartphone ecco che l'abbonamento Ultimate è perfetto e permette di avere tutto ad un prezzo di 12.99€ al mese (sempre con il primo mese ad 1€).

Insomma ancora una volta abbiamo conferma che Game Pass per Xbox o anche per PC permette di risparmiare notevoli cifre per chi gioca molto. Chiaramente non sarà facile, anzi crediamo impossibile, che ci sia qualche utente capace di giocare a tutti i titoli presenti nel catalogo. Di fatto sarebbe possibile e questo è senza dubbio ancora un notevole vantaggio rispetto a quanto sta facendo Sony con Playstation.