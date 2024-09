Xbox Game Pass, ora disponibile l'abbonamento Standard: mancano Starfield e altri grandi giochi, ecco quali

Tra poche ore, Microsoft aumenterà ufficialmente i prezzi di Xbox Game Pass. Da domani, 12 settembre , chi vorrà effettuare una sottoscrizione ai piani Core, PC e Ultimate dovrà spendere qualche euro in più. Tutto questo viene però anticipato da un'altra novità introdotta oggi: è ora disponibile Game Pass Standard, una nuova opzione che permette agli utenti console di accedere a centinaia di giochi, al multiplayer online e a diverse offerte presenti sul marketplace.

Il piano Standard propone quindi grandi vantaggi, ma al tempo stesso rinuncia a una delle più grandi 'feature' del servizio on demand di Microsoft: la possibilità di riscattare nuovi giochi al day one. Non solo, ma alcuni importanti titoli non sono stati inclusi nella nuova offerta.

Game Pass Standard: quanto costa e cosa (non) offre

"Volete migliorare la vostra esperienza di gioco con la console Xbox a un prezzo vantaggioso? Allora Game Pass Standard potrebbe fare al caso vostro", scrive Chris Lee su Xbox Wire. Il vicepresidente della divisione marketing di Xbox ha annunciato il lancio di Game Pass Standard e ha chiarito le differenze tra il nuovo piano d'abbonamento e quelli già esistenti.

In sostanza, Game Pass offre ora quattro diverse opzioni dedicate ad altrettante fasce di pubblico.

Chi vuole sfruttare appieno il proprio PC potrà scegliere l'omonimo abbonamento che offre centinaia di titoli, l'accesso ai nuovi giochi il giorno del lancio e un abbonamento a EA Play. Gli utenti console interessati unicamente al gioco online possono optare per il piano Core, che include anche una ristretta selezione di titoli 'must have' - dove troviamo Forza Horizon 4, Gears 5 e non solo.

Chi desidera il pacchetto più completo che Game Pass possa offrire dovrà scegliere il piano Ultimate. Al nuovo prezzo di €17,99/mese, l'abbonamento 'definitivo' è indirizzato sia agli utenti PC che console e offre, oltre ai vantaggi già inclusi nel Game Pass PC, la possibilità di giocare in cloud tramite i servizi di Xbox e ricompense esclusive che vengono aggiornate periodicamente.

Infine troviamo il nuovo abbonamento Standard, rilasciato oggi e dedicato agli utenti console - e quindi ai possessori di Xbox One, Xbox Series X e Series S.

Xbox Game Pass Standard costa agli utenti €12,99/mese e offre l'accesso a "centinaia di titoli di grande qualità su console", così come il multiplayer online e l'immancabile selezione di offerte e sconti per gli abbonati. Il principale valore aggiunto rispetto al più economico Game Pass Core (€6,99/mese) è rappresentato dall'accesso a una libreria di giochi molto più vasta.

Nella libreria dell'abbonamento Standard manca però la line-up di EA Play, così come un'ulteriore serie di giochi che Microsoft ha scelto di non includere per gli abbonati del nuovo piano. L'elenco degli assenti, diffuso da Kitguru, include alcuni giochi molto rilevanti:

Age of Mythology: Retold

Another Crab's Treasure

Call of Duty: Modern Warfare® III

Diablo IV

Flintlock: The Siege of Dawn

Forza Motorsport

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Little Kitty, Big City

MLB The Show 24

OCTOPATH TRAVELER II

Neon White

PAYDAY 3

Senua's Saga: Hellblade II

Starfield

Tchia

L'elenco di Kitguru è limitato ai giochi assenti considerati più 'importanti'. Su Resetera è possibile trovare la lista completa dei titoli che non sono stati inclusi nel Game Pass Standard.

In ogni caso, lascia interdetti l'assenza di Starfield, gioco con cui Microsoft aveva spesso pubblicizzato il suo servizio on demand. Modern Warfare III e Diablo IV sono altri due pesi massimi che potrebbero scontentare gli utenti, spingendoli magari a preferire l'abbonamento Ultimate - anche per non rinunciare ai nuovi giochi al day one, magari.