Xbox: controller wireless introvabili, Microsoft conferma la carenza di scorte

Non solo Xbox Series X: anche i controller wireless sono diventati introvabili. È la stessa Microsoft a confermarlo, dopo il primo allarme lanciato dagli utenti europei.

Nel Regno Unito non è più possibile trovare gli Xbox Wireless Controller, in nessuna delle numerose colorazioni disponibili. Il problema sembra riguardare tutti i principali rivenditori inglesi - come GAME, Smyths, Argos e Currys - e persino il Microsoft Store. Su Amazon UK il controller è andato sold out poche ore fa, mentre i rivenditori di terze parti propongono la periferica a cifre astronomiche, partendo da circa 95 sterline (poco più di 110 euro).

Lo shortage colpisce anche l'Xbox Wireless Controller

Mentre VGC descrive la preoccupante situazione del mercato inglese, gli utenti del forum di Resetera parlano di problemi simili in Francia, Germania, Paesi Bassi e Australia. Scorte esaurite quasi ovunque, con le poche unità rimanenti vendute a prezzi superiori all'MSRP.

Rispondendo a VGC, Xbox ha confermato la carenza di controller, attribuendo lo shortage a problemi di approvigionamento: "Sappiamo che potrebbe essere difficile trovare gli Xbox Wireless Controller in questo momento a causa di interruzioni delle forniture", ha dichiarato un portavoce di Microsoft. "Stiamo lavorando il più velocemente possibile con i nostri partner per migliorare la situazione. Vi invitiamo a verificare la disponibilità presso il vostro rivenditore locale".

Negli Stati Uniti la situazione sembra più o meno stabile. I controller wireless sono ancora disponibili nel Microsoft Store americano e nelle grandi catene commerciali (Best Buy), con l'eccezione di Amazon US e GameStop US che in queste ore stanno vendendo solo controller usati, il che suggerisce un'eventuale carenza di scorte anche in questa regione.

In Europa è possibile tentare la fortuna e provare ad acquistare un controller wireleess con Xbox Design Lab, la piattaforma con cui Microsoft permette ai giocatori di personalizzare e ordinare la propria periferica. Sul sito di Design Lab si continua a leggere che la consegna dei controller verrà effettuata "entro 28 giorni dalla conferma dell'ordine".