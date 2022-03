Xbox Cloud Gaming, presto il supporto a mouse e tastiera

Presto sarà possibile utilizzare mouse e tastiera per i giochi su Xbox Cloud Gaming: è una conferma che arriva direttamente da Microsoft, per voce di Jorg Neumann, il responsabile Microsoft Flight Simulator.

L'ultima versione di Flight Simulator è un titolo particolarmente oneroso dal punto di vista delle risorse necessarie per giocare, ma tramite il servizio cloud di Microsoft è possibile giocarlo anche su macchine non particolarmente performanti. Tuttavia se si sfrutta il servizio tramite Xbox si potrà solamente utilizzare il gamepad, poiché mouse e tastiera non sono supportati su Xbox Cloud Gaming.

Neumann ha però rivelato, all'interno di un video di domande e risposte su Flight Simulator, che il supporto a mouse e tastiera è in arrivo e che sarà a livello di piattaforma. Ciò significa, almeno a livello teorico, che qualsiasi titolo giocato su Xbox potrebbe essere in grado di offrire il controllo di mouse e tastiera.

"Si tratta di un supporto a livello di piattaforma, quindi non ha niente a che fare con noi, e ovviamente mouse e tastiera funzionano per la nostra simulazione. Il team della piattaforma ci sta lavorando, e non posso dare alcuna data perché riguarda il team della piattaforma. Non conosco i loro tempi, ma sta arrivando" ha dichiarato Neumann, il cui auspicio è quello di vedere la nuova funzionalità nel corso dell'estate.

Neumann afferma poi che vi potrebbe essere anche il supporto al tocco e ai controlli giroscopici, così da consentire al pubblico di giocare anche tramite dipsositivi mobile.