Xbox amplia la sua offerta: nuove console Series X|S e lineup completa

Microsoft ha recentemente annunciato l'arrivo di tre nuove varianti delle console Xbox Series X|S, andando ad arricchire ulteriormente il catalogo di sistemi di gioco della casa di Redmond. Analizziamo nel dettaglio le novità e facciamo il punto sulla gamma completa di console Xbox attualmente disponibili.

Ecco tutte le nuove Xbox

La versione aggiornata della Xbox Series S si presenta ora con un'unità SSD da 1TB, raddoppiando così lo spazio di archiviazione rispetto al modello base. Disponibile nella colorazione Robot White, questa console offre le stesse prestazioni della Series S originale ma con maggiore capacità per installare giochi e contenuti. Il prezzo di lancio è fissato a 349,99€.

Per la prima volta, Microsoft propone una versione completamente digitale della potente Xbox Series X. Priva di lettore ottico ma dotata di un SSD da 1TB, questa console mantiene inalterate le prestazioni del modello standard ed è disponibile in una elegante colorazione Robot White. Il prezzo di listino è di 499,99€.

Pensata per i giocatori più esigenti, questa edizione speciale della Series X offre ben 2TB di spazio di archiviazione SSD. Il design si caratterizza per una finitura Galaxy Black ispirata allo spazio, accompagnata da un controller wireless abbinato con D-pad Galaxy Black e back case Velocity Green. Questa versione premium ha un prezzo di 649,99€.

La gamma completa Xbox

Con queste new entry, l'offerta di console Xbox si amplia notevolmente. Ripercorriamo l'intera lineup attualmente disponibile:

Xbox Series S

La più compatta ed economica delle console next-gen di Microsoft, pensata per il gaming in 1440p. Disponibile in due varianti:

- 512GB (Carbon Black) - 299,99€

- 1TB (Robot White) - 349,99€ [NOVITÀ]

Xbox Series X

Il top di gamma Xbox, capace di gaming in 4K/60fps fino a 120fps. Ora disponibile in tre versioni:

- 1TB con lettore ottico (Black) - 549,99€

- 1TB Digital Edition (Robot White) - 499,99€ [NOVITÀ]

- 2TB Galaxy Black Special Edition - 649,99€ [NOVITÀ]

Xbox One S

Console di precedente generazione ancora in commercio:

- 1TB - 299,99€

Evoluzione della famiglia Xbox

Dal lancio della prima Xbox nel 2001, Microsoft ha costantemente innovato la sua offerta di console.

Xbox (2001) - La prima console Microsoft, con CPU Intel e GPU NVIDIA.



Xbox 360 (2005) - Introdusse Xbox Live e rivoluzionò il gaming online.



Xbox One (2013) - Puntò sull'integrazione multimediale oltre al gaming.



Xbox One S (2016) - Versione slim con supporto 4K HDR.



Xbox One X (2017) - Prima console Xbox con gaming nativo in 4K.



Xbox Series X/S (2020) - Attuale generazione con SSD ultraveloci e ray tracing.

Con queste nuove varianti, Microsoft amplia notevolmente le opzioni per i consumatori, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze e fasce di prezzo. La Series S 1TB colma una lacuna molto sentita, mentre la Series X Digital Edition si propone come alternativa più accessibile al top di gamma. La Special Edition da 2TB, invece, punta agli enthusiast e collezionisti. Una strategia di diversificazione permette a Xbox di competere su più fronti nel mercato console, offrendo al contempo maggiore flessibilità agli utenti nella scelta del sistema più adatto alle proprie necessità di gaming. Con un catalogo giochi in continua espansione e servizi come Xbox Game Pass, l'ecosistema Xbox si conferma una tra le opzioni più complete e versatili per i videogiocatori di oggi.