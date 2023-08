Xbox 360: addio allo store digitale, c'è la data. Ecco tutti i dettagli

A novembre saranno passati 18 anni dal lancio di Xbox 360, era il 2005. A distanza di tutto questo tempo, e in seguito all'uscita di altre due generazioni di console, Microsoft ha annunciato che il 29 luglio 2024 chiuderà i battenti lo store digitale di Xbox 360.

Ciò significa che da quella data non sarà possibile acquistare nuovi giochi e DLC tramite la console, per chi ancora ce l'ha - soprattutto integra, magari dopo una sostituzione in seguito al caso del RROD (Red Ring of Death).

"Questa modifica non influirà sulla tua capacità di giocare ai giochi per Xbox 360 o ai DLC che hai già acquistato", sottolinea la casa di Redmond. "I contenuti gaming per Xbox 360 acquistati in precedenza saranno ancora disponibili per la riproduzione, non solo sulla console Xbox 360 ma anche sui dispositivi Xbox One e Xbox Series X|S grazie alla compatibilità con le versioni precedenti".

Se per caso avete eliminato un gioco acquistato, ma desirate giocarci di nuovo, potrete comunque riscaricarlo. Inoltre, sarà possibile continuare a comprare i titoli Xbox 360 retrocompatibili e DLC tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che giocare e connettervi con gli amici in multiplayer sui giochi acquistati, a condizione che l'editore supporti ancora i server online. "Puoi comunque salvare i tuoi giochi e progredire nel cloud e, se scegli di continuare uno di quei giochi disponibili su Xbox One o Xbox Series X|S, i salvataggi nel cloud verranno trasferiti", aggiunge Microsoft.

L'altra novità che prenderà corpo quel giorno è che l'app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360, il che significa che i contenuti TV e film non saranno più visualizzabili su Xbox 360 dopo il 29 luglio 2024. I contenuti rimarranno comunque nella libreria degli utenti e potranno essere riprodotti su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Per ulteriori dettagli, Microsoft ha pubblicato una pagina di FAQ con maggiori informazioni.