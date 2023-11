World of Warcraft, WoW Classic e Warcraft Rumble: tutte le novità dalla BlizzCon 2023

Nel corso della BlizzCon 2023, evento annuale che raccoglie giocatori e giocatrici appassionati dell'universo Blizzard, sono arrivate numerose novità anche per uno degli MMORPG più longevi della storia: World of Warcraft. La software house ha annunciato "La Saga dell'Anima del Mondo".

La nuova saga comprende tre espansioni: The War Within, la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2024, Midnight e The Last Titan. L'avventura inizierà nelle profondità sotto la superficie e richiederà ai giocatori di salvare Azeroth da una nuova, ma antica minaccia.

"A partire da The War Within, La Saga dell'Anima del Mondo nasce dalle radici di ciò che ha catturato il cuore di giocatori e giocatrici di tutto il mondo quando hanno messo piede su Azeroth per la prima volta. I veterani avranno la sensazione che gli ultimi vent'anni li abbiano condotti qui, mentre per coloro che sono nuovi su Azeroth sarà una nuova bellissima avventura" ha dichiarato Holly Londale, produttrice esecutiva di World of Warcraft.

"The War Within, Midnight e The Last Titan abbracciano una delle imprese creative più ambiziose mai progettate per World of Warcraft" ha spiegato John Hight, direttore generale di Warcraft. "Le avventure epiche, gli aggiornamenti e i miglioramenti generali che giocatori e giocatrici si aspettano da noi per Dragonflight continueranno in The War Within che imposterà lo standard per i prossimi vent'anni e oltre".

The War Within si aprirà con l'ascesa al potere di un'antica civiltà insediatasi nelle profondità sotto la superficie del pianeta, mentre eroi di Orda e Alleanza verranno tormentati da visioni: alcune di Luce, altre di un destino diverso e oscuro.

The War Within introdurrà una serie di novità e cambiamenti al mondo di World of Warcraft:

Esplora il nuovo continente di Khaz Algar: al largo delle rive occidentali di Kalimdor si trova l' Isola di Dorn , il nuovo fulcro delle avventure di Orda e Alleanza. Inizia a esplorare ciò che si trova sotto la superficie nelle fucine alimentate dalla lava delle Profondità Risonanti , nei lussureggianti Precipizi Sacri e nella capitale della società nerubiana, Azj-Kahet .

al largo delle rive occidentali di Kalimdor si trova l' , il nuovo fulcro delle avventure di Orda e Alleanza. Inizia a esplorare ciò che si trova sotto la superficie nelle fucine alimentate dalla lava delle , nei lussureggianti e nella capitale della società nerubiana, . Nuova Razza Alleata giocabile - i Terrigeni: giocatori e giocatrici incontreranno e sbloccheranno questa razza, forgiata dai Titani che hanno scelto Khaz Algar come dimora, con civiltà e cultura proprie.

giocatori e giocatrici incontreranno e sbloccheranno questa razza, forgiata dai Titani che hanno scelto Khaz Algar come dimora, con civiltà e cultura proprie. Espandi il tuo immaginario di Warcraft con i Talenti Eroici: nuovo livello di personalizzazione delle specializzazioni di classe, i Talenti Eroici sono modellati sui ben conosciuti archetipi dell'universo di Warcraft, tra cui i Guardaboschi Oscuri, i Chiaroveggenti e molti altri.

nuovo livello di personalizzazione delle specializzazioni di classe, i Talenti Eroici sono modellati sui ben conosciuti archetipi dell'universo di Warcraft, tra cui i Guardaboschi Oscuri, i Chiaroveggenti e molti altri. Scavi: nuove avventure in scala ridotta che si integrano perfettamente nel mondo, regolabili per gruppi da 1 a 5 personaggi e in grado di offrire una progressione di qualità.

nuove avventure in scala ridotta che si integrano perfettamente nel mondo, regolabili per gruppi da 1 a 5 personaggi e in grado di offrire una progressione di qualità. Brigate: questa funzionalità migliorerà la vita di chi ha molti personaggi, permettendo la condivisione di banche, reputazioni, trasmogrificazioni e altro ancora.

L'edizione digitale di World of Warcraft: The War Within può già essere preordinata in tre versioni, seppur non sia stata ancora condivisa una data esatta d'uscita:

The War Within: Base Edition - 49,99 € Il preacquisto di World of Warcraft: The War Within L'accesso a World of Warcraft: Dragonflight* Un potenziamento istantaneo al livello 70, che permette di affrontare immediatamente l'aggiornamento ai contenuti in arrivo per Dragonflight , Guardiani del Sogno. 500 Monete del Mercante The War Within: Heroic Edition - 69,99 € Tutto ciò che è incluso nella Base Edition Cavalcatura Cavalcatempesta di Algar e accesso alle corse speciali del Volo Dinamico Set di trasmogrificazione potenziabile Vesti del Cavalcatempesta 250 Monete del Mercante aggiuntive, per un totale di 750 The War Within: Epic Edition - 89,99 € Tutto ciò che è incluso nella Base Edition e nella Heroic Edition Accesso alla beta di World of Warcraft: The War Within** Accesso anticipato minimo tre giorni prima del lancio dell'espansione *** Mascotte Burraschio il Cucciolo della Tempesta

World of Warcraft Classic: arriva la Season of Discovery

Interessanti novità raggiungeranno anche i giocatori e le giocatrici di World of Warcraft Classic, ovvero l'edizione rimasta praticamente invariata dell'originale MMORPG rilasciata nel lontano 2004. La Season of Discovery introdurrà nuove rune speciali che consentiranno di acquisire nuove abilità.

Insieme alle pietre sarà introdotto il sistema di rune-engraving, che permette di cambiare a proprio piacimento le abilità quando non si è in combattimento. L'obiettivo è lasciare a giocatori e giocatrici la possibilità di sperimentare così da ottenere la combinazione più efficace e adatta al proprio stile di gioco.

È stato modificato anche il limite del livello che adesso avrà un aumento incrementale: il livello massimo iniziale della stagione sarà 25, ma aumenterà nel tempo offrendo una nuova esperienza di endgame al raggiungimento di ogni soglia. Rinnovate alcune spedizioni come l'incursione a Blackfathom Deeps: inizialmente pensata per 5 giocatori, la nuova stagione consentirà a 10 personaggi di unirsi alla battaglia.

Oltre alle nuove incursioni, ogni nuova soglia di livello massimo ospiterà alcuni eventi PvP nel mondo esterno, per i giocatori che vogliono mettere alla prova le proprie nuove abilità contro altri giocatori. La prima zona PvP interessata con il livello massimo 25 sarà Ashenvale.

Warcraft Rumble disponibile per dispositivi mobili Android e iOS

Alla conferenza, non è mancato uno spazio dedicato a Warcraft Rumble, il nuovo strategico pensato appositamente per i dispositivi mobili. Il gioco reinterpreta in modo estremamente irriverente il leggendario universo di Warcraft.

Portate in vita dall'energia Arclight, le miniature dei celebri (e famigerati) eroi, cattivi e mostri possono essere controllate in scenari che risalgono ai primi giorni di World of Warcraft. Il gioco include 65 miniature da collezionare e oltre 70 ambientazioni e boss con cui confrontarsi.

È possibile potenziare e personalizzare la propria armata per affrontare le modalità di gioco PvA tra le quali la campagna che si estende su tutto il continente con Spedizioni, Incarichi, PvP e una Campagna eroica. Attualmente, il gioco gode già di svariati contenuti, ma altri verranno aggiunti periodicamente nei prossimi mesi tra cui la prima incursione: il Nucleo Ardente.

Il tutto sarà accompagnato naturalmente da nuovi Mini, scenari, caratteristiche e spedizioni per un'avventura che promette un supporto a lungo termine. La prima stagione è già disponibile e introdurrà i giocatori e le giocatrici alle meccaniche che caratterizzano il gioco.