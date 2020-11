World of Warcraft sarà compatibile con i nuovi processori Apple Silicon: la patch già questa settimana

Blizzard ha annunciato che il suo MMORPG World of Warcraft sarà distribuito anche in formato Universal App per i nuovi Mac dotati di SoC Apple Silicon M1. La comunicazione è stata effettuata sul forum ufficiale di supporto di Blizzard, che ha dichiarato che la nuova versione dell'eseguibile arriverà con la patch 9.0.2 di questa settimana.

World of Warcraft verrà quindi eseguito nativamente sull'architettura ARM dei nuovi processori Apple Silicon M1, senza dover passare dall'emulazione tramite Rosetta 2, in maniera tale da garantire su queste nuove piattaforme le migliori prestazioni possibili.

World of Warcraft: Universal App su per Apple Silicon fin dal day-1

World of Warcraft, d'altra parte, è uno dei pochi titoli tripla A che ha potuto godere di un buon supporto a lungo termine sulla piattaforma della Mela, che storicamente non ha mai rappresentato una soluzione particolarmente amata dai videogiocatori e dalle software house del mondo videoludico. Apple, dal canto suo, sta spingendo il gaming solamente sulle sue piattaforme mobile con sistema operativo iOS.

L'annuncio di Blizzard potrebbe essere considerato, facendo qualche speculazione, anche in senso più ampio e rappresentare un indizio che la ricompilazione e lo sviluppo su Apple Silicon potrebbe essere abbastanza semplice e potremmo vedere magari altri titoli già esistenti guadagnare il supporto nativo ai nuovi chip della Mela. Non solo: dal momento che ora i sistemi Mac notebook e desktop condividono molti aspetti, hardware e software, con iPad e iPhone, si può accarezzare l'idea che qualche titolo possa essere portato più facilmente anche sulle piattaforme mobile della Mela.

Tornando nello specifico a Blizzard, i giocatori possono ora sperare che altri titoli come Diablo, Overwatch e Starcraft possano ottenere supporto nativo (anche se Overwatch non è mai arrivato su Mac, a differenza di WoW, Starcraft e Diablo) per i nuovi processori Apple Silicon.

Il debutto di Apple Silicon avvenuto la scorsa settimana ha fatto particolarmente discutere, soprattutto per il fatto che i primi riscontri prestazionali con i benchmark sintetici sembrano essere particolarmente interessanti. Non si può escludere, ovviamente, qualche piccolo problema di gioventù, ma si tratta comunque di un'ottima notizia per gli affezionati del gioco di ruolo Blizzard, ma anche più in generale per la community di giocatori su Mac.