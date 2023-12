World of Warcraft: ecco tutte le novità in arrivo per il 2024

Con un post sul blog ufficiale del gioco, Holly Longdale ha condiviso (quasi) tutte le novità che attendono World of Warcraft e World of Warcraft Classic nel 2024. Tante le implementazioni in arrivo per entrambe le versioni, esposte in una roadmap dettagliata che copre l'intero anno nuovo, anche se non mancheranno le sorprese.

"Continueremo a comunicare dettagli, date e altre novità man mano che ci avvicineremo agli aggiornamenti ai contenuti, proprio come abbiamo fatto quest'anno. Be', non sveleremo proprio tutto (abbiamo in serbo anche alcune sorprese!)" ha scritto Longdale.

Partiamo da World of Warcraft moderno che accoglierà tre nuovi aggiornamenti per Dragonflight con cui verrà conclusa la storia dell'espansione e verranno gettate le basi per la prossima. The War Within è attesa tra l'estate e l'autunno 2024 e inaugurerà "La Saga dell'Anima del Mondo". I giocatori avranno comunque l'opportunità di provare in anticipo i contenuti attraverso le fasi alfa e beta che saranno comunicate più avanti.

Per quanto riguarda i giocatori di World of Warcraft Classic, arriveranno nuovi aggiornamenti ai server hardcore che introdurranno la modalità "Self Found" a partire da febbraio: "un nuovo modo di sfidare giocatori e giocatrici aggiungendo un ulteriore livello di 'harcorità'".

All'inizio del prossimo anno verrà aggiornata anche la Season of Discovery che porterà il livello massimo a 40 insieme all'incursione a Gnomeregan e un nuovo evento PvP. Inoltre, è l'anno di Cataclysm Classic, la nuova espansione che verrà introdotta questa estate. In questo caso è già possibile effettuare l'iscrizione alla fase beta.