World of Warcraft, disponibile la 10.2.5: le novità di Semi del Rinnovo

Blizzard ha annunciato l'arrivo della patch 10.2.5 Semi del Rinnovo per l'espansione Dragonflight di World of Warcraft, disponibile dallo scorso martedì. Si tratta di un aggiornamento che introduce nuovi contenuti e sistemi di gioco, oltre a preparare il terreno per i futuri sviluppi della trama.



Riconquista di Gilneas

Tra le novità spicca la nuova zona di Bel'ameth, uno dei grandi santuari degli Elfi della Notte situato ai piedi di Amirdrassil. I giocatori potranno esplorare nuove località come la Loggia Arlithrien e il Porto di Bel'ameth, incontrando le consuete creature associate a flora e fauna tipici delle zone correlate ai Kal’dorei. Altra grande comodità è che il Volo Draconico diventa disponibile in tutte le zone del gioco in cui è possibile volare, velocizzando gli spostamenti tra le diverse aree. Un cambiamento che potrebbe rendere obsolete molte delle precedenti cavalcature volanti.

World of Warcraft, arriva la nuova espansione Semi del Rinnovo

Novità anche per gli eventi temporanei, con gli Archivi Azerothiani, che aprono i battenti offrendo attività sia in singolo che in gruppo. Come sempre, partecipare permetterà di ottenere armature, armi, cavalcature e mascotte esclusive. E per gli amanti delle gare, arriva la Outland Cup. La patch introduce poi una caratteristica molto richiesta: le Spedizioni con Seguace. Sfruttando l'intelligenza artificiale, i giocatori possono riempire gli slot mancanti nei gruppi e affrontare le spedizioni in modalità Normale anche in solitaria, per provare nuovi personaggi e ruoli senza pressioni.

Ogni account avrà un limite giornaliero di 10 dungeon per evitare farming infiniti. Infine, fra le nuove attività c'è Riconquista di Gilneas: guidati da Re Mantogrigio, i giocatori aiuteranno gli abitanti a riprendersi la città che gli era stata sottratta molti anni prima. Questo aggiornamento è solo il primo di una serie che porterà alla Season 4 e a The War Within, che dovrebbe arrivare nella stagione autunnale. Tra le note della patch troviamo anche una serie di quest che concludono la storyline di Dragonflight, oltre a numerosi miglioramenti nell'esperienza d'uso e nella UI.