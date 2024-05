World of Warcraft, disponibile l'ultimo capitolo di Dragonflight 'Cuore Oscuro'

Con l'arrivo di Dragonflight: Cuore Oscuro, la saga delle Isole dei Draghi giunge al suo termine. L'aggiornamento finale dell'espansione porta a compimento la sua storia e funge da preludio al prossimo capitolo narrativo di World of Warcraft, The War Within.

In Cuore Oscuro, i giocatori sono convocati a Dalaran da Khadgar per indagare su una misteriosa figura conosciuta come l'Aralda, detentrice di una potente reliquia chiamata, per l'appunto, il Cuore Oscuro. Alleria Ventolesto si unirà all'avventura, offrendo il suo punto di vista sulla situazione. La trama dell'ultimo capitolo rappresenta il prologo della nuova saga, preparando il palcoscenico per gli eventi futuri.

Dragonflight: Cuore Oscuro è disponibile per tutti i giocatori di World of Warcraft

Ma l'aggiornamento non si limita solo alla componente narrativa. Infatti, introduce anche nuovi set di Armature Retaggio per i personaggi Draenei e Troll di livello 50 e superiore. I Draenei potranno ottenere il set Abbraccio della Perduta Embaari e il set Vigore del Tempio di Telhamat, mentre i Troll avranno accesso al set Congrega dei Lanciascura e al set Lealtà dei Lanciascura. Questi set includono pezzi per ogni parte del corpo, offrendo nuove opzioni per i collezionisti di trasmogrificazioni.

Inoltre, il 16 maggio segnerà l'inizio di un evento speciale, World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria. Si tratta di un evento a tempo limitato che permetterà ai giocatori di rivivere l'espansione Mists of Pandaria in un formato rinnovato e accelerato. Il ritmo di progressione dei livelli sarà notevolmente più rapido, consentendo ai giocatori di raggiungere il livello 70 in tempi record. Tutte le spedizioni e incursioni di Mists of Pandaria saranno disponibili fin dall'inizio, con le incursioni accessibili in modalità Ricerca delle Incursioni, Normale ed Eroica. Il bottino è stato completamente rinnovato, e gli oggetti non desiderati potranno essere convertiti in Bronzo, una valuta utilizzabile per potenziare l'equip o acquistare oggetti cosmetici.

L'evento WoW Remix: Mists of Pandaria fa parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di World of Warcraft e sarà accessibile a tutti i giocatori attivi, senza costi aggiuntivi. Ne abbiamo già parlato qui.

Con Dragonflight: Cuore Oscuro e l'imminente arrivo di WoW Remix: Mists of Pandaria, i giocatori di World of Warcraft si preparano ad affrontare un'estate ricca di novità. Il finale dell'espansione Dragonflight segna la fine di un capitolo e l'inizio di una nuova saga, mentre l'evento Remix offre l'opportunità di rivivere un classico in un modo completamente nuovo. Tutte le informazioni sulla nuova patch possono essere trovate sul sito ufficiale, nelle note dell'aggiornamento.