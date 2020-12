WorkBoy: ritrovata la periferica che trasformava Game Boy in un palmare

Il Game Boy di Nintendo è con ogni probabilità la console portatile più popolare di sempre, considerando che, dal 1989 a oggi, ha venduto la bellezza di 118 milioni di unità vendute. Il piccolo gioiello della Grande N non viene ricordato solo per i suoi iconici giochi - come Tetris o Super Mario Land - ma anche e soprattutto per l'incredibile varietà di accessori a esso dedicati.

Una di queste periferiche risponde al nome di WorkBoy e, a differenza della più nota Game Boy Camera o del bizzarro Handy Boy, non ha mai visto il proprio debutto sul mercato. A 28 anni dalla sua presentazione, è stato trovato un prototipo funzionante dell'accessorio che avrebbe trasformato Game Boy in un pratico (e insolito) computer palmare.

WorkBoy, l'add-on per Game Boy che non ha mai visto la luce

Annunciato da Nintendo nel 1992, il WorkBoy era stato mostrato in azione durante il CES dello stesso anno: parliamo di un add-on che avrebbe esteso le feature del Game Boy sia sul fronte hardware che su quello software, introducendo alcuni strumenti dedicati alla produttività.

La periferica consisteva di una piccola tastiera da collegare alla console, che ci avrebbe permesso di utilizzare un esclusivo pacchetto di 12 applicazioni, le quali includevano un calendario, una rubrica, un'agenda per gli appuntamenti e molto altro. Il software sviluppato da Nintendo per il WorkBoy avrebbe supportato cinque diverse lingue, tra cui l'italiano.

Insomma, la piccola console portatile del colosso di Kyoto sarebbe potuta diventare una vera workstation in formato ridotto. Nei piani di Nintendo, WorkBoy avrebbe dovuto vedere la luce tra la fine del '92 e la primavera del '93, ad un prezzo particolarmente alto per un "semplice" accessorio: tra i 79 e gli 89 dollari, almeno per il mercato statunitense. Oggi sappiamo che quel debutto non è mai avvenuto, a causa di alcuni ostacoli rilevati nelle ultime fasi di produzione.

La miracolosa (ri)scoperta della periferica dopo 28 anni

La storia del ritrovamento del WorkBoy ha quasi dell'incredibile. L'autore della (ri)scoperta è Liam Robertson, giornalista e videomaker per il canale YouTube DidYouKnowGaming, dove ha già potuto raccontare la storia di alcuni giochi e console ormai dati per dispersi.

Parlando con Robertson, il designer del WorkBoy Eddie Gill ha svelato l'esistenza di due soli prototipi: uno, molto probabilmente, sarebbe nascosto nei "sotterrannei di Nintendo", mentre l'altro apparterrebbe a Frank Ballouz, fondatore di Fabtek - azienda incaricata della produzione della periferica. Il giornalista si è dunque messo in contatto con Ballouz, che ha mostrato il famigerato WorkBoy durante la videochiamata con Robertson.

Non possedendo un Game Boy funzionante, Ballouz ha spedito il suo rarissimo prototipo all'Indiana Jones di DidYouKnowGaming per permettergli di effettuare eventuali test. L'unico tassello mancante era il software del WorkBoy, mai rilasciato e, pertanto, introvabile.

Paradossalmente, il colpo di fortuna di Robertson è stato il recente "Gigaleak" che ha colpito Nintendo sottraendole un'enorme quantità di dati; tra i file trapelati, a quanto pare, c'era anche una ROM del suddetto pacchetto software. Nel giro di pochi minuti il giornalista è riuscito a far girare le applicazioni del WorkBoy sulla sua console portatile.