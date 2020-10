Windows, Microsoft sperimenta un Task Manager 'pensato per i videogiocatori'

Chi gioca al PC e ravvisa un improvviso calo delle prestazioni non ha molte opzioni per capire che cosa stia succedendo se non minimizzare il titolo e aprire il Task Manager (CRTL+SHIFT+ESC) per capire se c'è qualche processo in background che sta assorbendo troppe risorse o se il titolo ha semplicemente qualche problema e il PC funziona a dovere.



Crediti: Windows Centrale - Clicca per ingrandire

Questo sistema è tutt'altro che comodo e Microsoft sta pensando - come riportato da Windows Central - di correre in aiuto dei videogiocatori tramite l'Xbox Game Bar: l'ultimo aggiornamento scaricabile dai partecipanti al programma preview (accessibile tramite l'Xbox Insider Hub), permette di fare una prima e sommaria diagnostica di quanto sta avvenendo senza uscire dal gioco.

L'Xbox Game Bar è una funzionalità integrata in Windows 10, accessibile premendo la combinazione di tasti Windows+G. Da questo layer potete fare molteplici cose, catturare filmati e immagini di quanto c'è a schermo e molto altro, vedendo anche informazioni sull'occupazione delle risorse. Il nuovo widget punta però a comportarsi come un task manager, dandovi una visione dei processi in funzione sul sistema e il loro uso delle risorse.



Crediti: Windows Centrale - Clicca per ingrandire

Il widget può essere personalizzato e anche fissato a schermo se volete monitorare i processi mentre state usando programmi o giochi. Per sperimentare questo Task manager per i giochi non dovete far altro che scaricare Xbox Insider Hub dal Microsoft Store e iscrivervi alla prova delle build preview della Game Bar; in alternativa dovete aspettare che il widget entri in futuro un aggiornamento della Xbox Game Bar.