Watch Dogs: Ubisoft sarebbe già al lavoro sul film, coinvolta l'attrice di Talk to Me?

Le trasposizioni cinematografiche dei videogiochi non sono di certo una novità, soprattutto negli ultimi anni. Tuttavia, risulta piuttosto insolita la scelta di Ubisoft di portare sul grande schermo Watch Dogs, un franchise che nel settore videoludico non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo tra i free roaming.

Stando a quanto riportato da Deadline, la software house avrebbe già piani ben precisi per il live-action. La regia sarebbe affidata a Mathieu Turi (Hostile, The Deep Dark) che peraltro sta già lavorando all'adattamento per il piccolo schermo di A Plague Tale. Il regista, secondo le voci, lavorerà su una sceneggiatura di Christie LeBlanc, autrice del thriller fantascientifico francese Oxygen, disponibile su Netflix. Inoltre, l'attrice di Talk to Me, Sophie Wilde, sarebbe in trattative per un ruolo nella pellicola.

Attualmente, non vi sono altri dettagli se non che il film è in sviluppo presso New Regency Productions e che, ovviamente, sarà ambientato nell'universo futuristico del gioco. È lecito aspettarsi, quindi, che anche la versione per il grande schermo ruoti intorno all'hacking e al gruppo di cybercriminali.

È innegabile che Watch Dogs sia un franchise che ben si presta a film e serie TV, tuttavia dal punto di vista videoludico è stata una serie molto discussa culminata con l'ultimo capitolo, Watch Dogs: Legion del 2022, che probabilmente ha raggiunto il punto più basso dell'intera trilogia: mal accolto sia dalla critica che dal pubblico.

Ciò non toglie che magari una sua iterazione live-action possa rappresentare il riscatto di una saga fondata su un'idea tutto sommato interessante. Nel frattempo, Watch Dogs non è l'unico franchise a cui Ubisoft darà spazio anche attraverso altri media: un film su The Division di Tom Clancy è in fase di lavorazione e sono previste anche le serie animate di Splinter Cell e Far Cry.

Dal canto suo, Netflix sta lavorando a una serie live-action di Assassin's Creed e ha già annunciato la seconda stagione di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Quest'ultima è una serie animata che unisce alcuni universi alternativi di proprietà Ubisoft in chiave sarcastica, ma violenta.