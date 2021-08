WarioWare Get It Together!: nuovo trailer e demo gratuita

Con WarioWare: Get It Together!, per la prima volta nella serie, i giocatori potranno impersonare i diversi personaggi dell'universo di WarioWare in un’ampia scelta di modalità di gioco, tra cui Storia, Gran Varietà e sfide online. Caratteristiche di gioco che si possono ammirare nel trailer appena rilasciato e provare con la demo gratuita da oggi disponibile sul Nintendo eShop.

WarioWare Get It Together!: trailer e demo. Data di rilascio: 10 settembre

I giocatori possono controllare non solo Wario ma anche il resto dell'equipaggio, inclusi Jimmy T, Ashley, 9-Volt e altri, all'interno di una moltitudine di microgiochi, il tutto usando le loro abilità. Inoltre, si potrà condividere un Joy-Con con un amico e affrontate insieme la modalità Storia in modalità multiplayer wireless locale.

Gran Varietà offre una modalità party competitiva per gli amici che giocano in connessione locale utilizzando la stessa console. È possibile competere nei minigiochi e lavorare insieme - oppure no! – fino a un massimo di quattro giocatori. C'è poi la Coppa Wario, ovvero delle sfide settimanali che permetteranno di guadagnare punti per sbloccare costumi nuovi per la propria squadra e mirare alla vetta delle classifiche globali!

WarioWare: Get It Together! verrà lanciato il 10 settembre per Nintendo Switch. Circa un mese dopo, sempre sulla ibrida di Nintendo, arriverà anche Metroid Dread.