Warhammer 40.000: Space Marine 3 confermato, è già in sviluppo presso Saber

Con un annuncio inaspettato ed entusiasmante, Focus Entertainment ha svelato Warhammer 40.000: Space Marine 3, terzo capitolo della serie action che ha stregato milioni di giocatori, compresi i neofiti dell'elaborato universo grimdark di Games Workshop.

Dopo l'esplosivo successo dell'ultima iterazione - rilasciata solo lo scorso settembre - il reveal del publisher francese non desta stupore. I lavori sono stati nuovamente affidati al team di Saber Interactive, che ha già inaugurato la fase di produzione.



Space Marine 3 è realtà: il primo teaser con Titus

Mentre Space Marine 2 continua a ricevere aggiornamenti e contenuti aggiuntivi, i team di sviluppo sono già al lavoro sul terzo capitolo, che promette di portare l'esperienza di gioco a livelli mai visti prima. Secondo quanto dichiarato, il nuovo titolo manterrà l'essenza brutale e spettacolare che ha caratterizzato la serie, rimanendo fedele all'universo di Warhammer 40.000.

Per l'occasione, Focus Entertainment ha diffuso un teaser che mostra Demetrian Titus, protagonista dei primi due capitoli, e il logo ufficiale di Space Marine 3.

John Bert, vice CEO di Focus Entertainment Publishing, ha espresso grande soddisfazione per l'accoglienza ricevuta dal secondo capitolo e ha anticipato che Space Marine 3 ridefinirà "gli standard dei giochi d'azione in terza persona", introducendo "battaglie su larga scala ancora più spettacolari". Bert parla di innovazioni sia per la campagna che per la modalità multigiocatore, confermando di fatto la presenza - come nel secondo capitolo - di un comparto online.

Arriva anche il commento di Matthew Karch, CEO di Saber Interactive, il quale ha descritto il progetto come "una vera lettera d'amore all'universo di Warhammer 40.000", sottolineando come il team di sviluppo applicherà tutte le lezioni apprese durante la realizzazione di Space Marine 2 per creare un'esperienza ancora più coinvolgente e grandiosa.

"Space Marine 2 ha dimostrato di essere un gioco di grande impatto per Saber", ha dichiarato Karch. "È il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato sullo sviluppo dei giochi nei nostri 25 anni di attività. Ora stiamo iniziando a sviluppare Space Marine 3, un gioco che porta con sé enormi aspettative da parte della nostra fanbase in rapida espansione [...]".

Mentre i dettagli specifici su Space Marine 3 verranno rivelati in futuro - non c'è ancora una data di uscita - è stato confermato che Space Marine 2 continuerà a ricevere supporto negli anni a venire, con una roadmap ambiziosa che include l'imminente modalità Orda.