Virtua Fighter ritorna per davvero: lo vedremo su PS4 tra pochi giorni!

Recentemente abbiamo parlato dei piani di SEGA di riportare in auge alcune serie iconiche del suo catalogo, da Crazy Taxi a Virtua Fighter. Le indiscrezioni erano solide, ma non ci aspettavamo un annuncio nel breve, e invece SEGA ci ha stupito: la software house ha annunciato il ritorno di Virtua Figher su Playstation 4, nel solo formato digitale, a partire dall'1 giugno.

Virtua Fighter: Ultimate Showdown, questo il nome del gioco, è una versione remake di Virtua Fighter 5: Final Showdown, l'ultimo capitolo apparso sui cabinati nel 2010 e arrivato successivamente su PS3 e Xbox 360. Basato sul motore Dragon Engine usato anche per la serie Yakuza, il nuovo titolo è stato sviluppato da SEGA AM2 (sviluppatore dell'originale) e Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza).

Ultimate Showdown è stato migliorato per sfruttare l'hardware più avanzato della console di Sony, con migliorie dal punto di vista grafico (shader e illuminazione) ma con un gameplay che dovrebbe rimanere invariato.

SEGA promette che vedremo una nuova interfaccia utente, una rinnovata sequenza di apertura e nuovi accompagnamenti musicali per ogni stage. Inoltre, i giocatori potranno partecipare a tornei online, unirsi a lobby pubbliche e private fino a 16 persone e guardare le partite di altri in tempo reale. È piuttosto evidente che l'idea di SEGA sia quella di strizzare l'occhio al mondo eSport e alla community Twitch, magari per presentarsi tra qualche tempo con un capitolo totalmente nuovo.