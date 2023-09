Vampire: The Masquerade  Bloodlines 2 si ridesta, ma (quasi) del tutto diverso

Al PAX West 2023, Paradox Interactive è tornato a parlare di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 con un nuovo trailer e una nuova data d'uscita. Il nuovo capitolo sarà rilasciato l'autunno del 2024 e presenterà numerose differenze rispetto al progetto iniziale.

Innanzitutto, Paradox ha reso noto che il progetto, inizialmente affidato a Hardsuit Labs, è adesso in sviluppo presso The Chinese Room. La software house vanta produzioni indie di grande successo come Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther, ma Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rappresenta il suo primo titolo tripla A. Su questo cambio si è espresso Sean Greaney, vicepresidente dell'IP World of Darkness presso Paradox.

"Hardsuit Labs è un grande studio e ha fatto un ottimo lavoro su questo progetto. Avevamo solo una visione molto diversa del prodotto finale e non riuscivamo ad allinearci su quella. Per cui, la cosa giusta da fare era interrompere la collaborazione e trovare uno studio che condividesse quella visione. Il lavoro svolto sul gioco è stato molto importante per raggiungere un certo punto [dello sviluppo], quindi i temi, Seattle come ambientazione e una parte significativa di design e personaggi è stata portata avanti" ha dichiarato Greany.

Tuttavia, come premesso, non sono mancati profondi cambiamenti in quello che era il progetto iniziale, a partire dal motore di gioco: il nuovo studio adotterà l'Unreal Engine 5 piuttosto che il 4, il che potrebbe indicare anche l'implementazione di Lumen e Nanite. Non è chiaro, invece, se il supporto a ray tracing e DLSS verranno mantenuti.

Il gioco, inoltre, proporrà la visuale in prima persona come da programma, ma è stato sostituito il protagonista: al posto di un giovane vampiro appena convertito, interpreteremo un vampiro anziano che si risveglia improvvisamente. Il gioco ci porterà in una Seattle innevata, dove imperversa una lotta, mentre alla corte dei vampiri un vuoto di potere ha spaccato la comunità in fazioni diverse.

Infine, per dissipare ogni dubbio sull'uscita, da alcuni messa in discussione, Greany ha detto: "Se non fossimo fiduciosi sulla nuova finestra di pubblicazione, non avremmo iniziato la nuova campagna di marketing. C'è un motivo per cui non abbiamo parlato o promosso il titolo per tutto questo tempo. Volevamo che The Chinese Room avesse l'opportunità di lavorare su questo progetto, farlo crescere con un tempo di sviluppo senza interruzioni e di superare l'alpha. Ora che la fase alpha dello sviluppo è stata superata, è giunto il momento di parlarne di nuovo con i nostri fan".