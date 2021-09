Valve, un visore VR senza cavi in sviluppo? Spuntano indizi su 'Deckard'

Dopo il Valve Index, l'azienda che ha creato Steam e Half-Life starebbe lavorando su un secondo visore di realtà virtuale standalone, senza cavi, un rivale dell'Oculus Quest di Facebook. Nel 2019 Gabe Newell, boss di Valve, accennò il possibile sviluppo di un "Index senza cavi" e sembra che le cose si siano effettivamente messe in moto da allora.

Lo YouTuber Brad Lynch ha rintracciato diversi riferimenti nel codice di SteamVR a un dispositivo chiamato, in codice, "Deckard" (chi ha pensato a Blade Runner?). Queste tracce, incrociate con alcuni recenti brevetti di Valve e corroborate da altre verifiche svolte da Ars Technica, confermano che la software house ha un secondo visore VR in sviluppo.

Trattandosi di una soluzione standalone, il dispositivo avrà necessariamente tutto il necessario a bordo, come il SoC con CPU e GPU integrata, ma anche la connettività. Inoltre, Valve starebbe lavorando per integrare il tracciamento dei movimenti senza richiedere base station esterne (soluzione chiamata "inside-out tracking"). Deckard dovrebbe anche avere un'ottica e un'ergonomia aggiornate per una migliore qualità visiva e comfort.

Ricordiamo che Valve è procinto d'introdurre a dicembre Steam Deck, console portatile con processore AMD semi-custom. E proprio questo chip potrebbe finire anche all'interno del visore VR Deckard. Greg Coomer di Valve, in una recente intervista con The Verge, dichiarava: "Non siamo pronti a dire nulla sull'uso del processore AMD in un visore VR ma dovrebbe comportarsi bene in quell'ambiente, con il necessario TDP… è molto importante per noi e per i nostri piani futuri".

Non va tuttavia dimenticato che Valve ha una storia ben nota di progetti cancellati senza che abbiano mai visto il mercato. Deckard potrebbe fare la stessa fine oppure no, solo il tempo potrà dircelo.