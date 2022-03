Valkyrie Elysium: il nuovo action RPG di Square Enix su PS5, PS4 e PC nel 2022

Come vi avevamo anticipato, l'ultimo State of Play ha visto protagonisti i grandi produttori giapponesi. Tra questi troviamo l'onnipresente Square Enix, che ha colto l'occasione offerta da Sony per rilanciare il franchise Valkyrie con un nuovo capitolo in sviluppo per PS5, PS4 e PC.

È stato annunciato Valkyrie Elysium, ultima iterazione della serie RPG inaugurata nel 1999 con Valkyrie Profile - titolo, quest'ultimo, che sfruttava al massimo l'hardware della prima PlayStation. Proprio come nei precedenti episodi sviluppati da tri-Ace, l'ambientazione e la storia di Elysium si ispirano alle leggende della mitologia norrena. "La serie Valkyrie illustra la fine dell'umanità e il seguente incontro con gli dèi in un mondo straordinario ispirato alla mitologia scandinava".

Valkyrie Elysium: il gameplay nel primo trailer dallo State of Play

Con un filmato registrato su PlayStation 5, Valkyrie Elysium è stato presentato per la prima volta durante la livestream dello State of Play. Abbiamo quindi potuto vedere l'RPG in azione, il quale esibisce un sistema di combattimento frenetico e coinvolgente, una vasta ambientazione e un intrigante stile artistico che richiama i giochi della serie originale, ma in chiave moderna.

"Il gioco si svolge in un passato lontano, in un mondo dove il Ragnarok, la fine dei tempi, incombe sui reami", racconta Duncan Heaney di Square Enix sul PlayStation Blog. "Con le ultime forze, il Padre di tutti crea un emissario per la redenzione, una valchiria solitaria in grado di salvare questo mondo destinato a perire. Durante la discesa nella terra desolata, questa impavida guerriera incontrerà molte sfide... e scoprirà la verità nascosta dietro l'imminente distruzione".

I fan del franchise saranno felici di sapere che Motoi Sakuraba, storico compositore della serie Valkyrie, ritorna per contribuire alla realizzazione della colonna sonora di Elysium.

Sull'ammiraglia next-gen di Sony, Valkyrie Elysium girerà in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Non sono stati forniti dettagli in merito alle prestazioni del gioco su PC o sulla meno performante PS4. Ricordiamo, comunque, che il gioco debutterà su tutte e tre le piattaforme nel corso dell'anno. Square Enix svelerà presto nuovi dettagli sull'action RPG, così come una finestra di lancio definita.