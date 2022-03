Urban Venture: ecco il simulatore di taxi ''ultra-realistico'' che fa girare tutta Barcellona

Un simulatore di Taxi che permette di girare completamente la città di Barcellona in ogni sua via e in ogni sua strada. Si chiama Urban Venture ed arriverà tra fine 2022 e inizio 2023 permettendo al giocatore di esplorare davvero in ogni dove una Barcellona che per l'occasione è stata ricreata in modo fedele in scala 1:1 con tanto di monumenti, palazzi storici e oltre 200 punti di interesse della città catalana che non si limita a fare da sfondo, ma è una vera co-protagonista di un titolo pensato per Windows.

Urban Venture: un simulatore ultra-realistico di Barcellona

Lo scopo di Urban Venture è quello di fare carriera, migliorando la propria vettura e il proprio equipaggiamento ed evitando i pericoli del congestionato traffico della città spagnola di Barcellona. Come in un qualsiasi gioco di simulazione anche qui si avrà inizio alla guida di un'auto predefinitia e ci si dovrà mettere in gioco guidando il più possibile tra le sconfinate strade di Barcellona, dove gli imprevisti saranno all'ordine del giorno.

Chiaramente l'utente sarà alla guida di un vero taxi e dunque dovrà fare i conti con la puntualità nel prelevare un cliente o nel portarlo in un determinato luogo ma a creare difficoltà chiaramente ci sarà del traffico che sarà riprodotto in modo realistico, così come anche gli incidenti e i pedoni pronti a rendere tutto più complicato delle previsioni.

È un vero open world la Barcellona virtuale mosso chiaramente da intelligenza artificiale interna pronta a gestire le migliaia di vetture o anche le persone che si spostano verso tutte le direzioni nelle vie della città. L'utente potrà personalizzare la propria vettura, ma dovrà anche eseguire manutenzione per mantenere sempre ottimale l'auto. A far da sfondo oltre ad una Barcellona ultra-realistica ci sarà anche il meteo che cambierà aggiungendo variabili da tenere sempre in considerazione durante la guida.

Volete provare Urban Venture? Potete già farlo grazie all'accesso anticipato ad una versione naturalmente incompleta mentre viene sviluppato. Qui trovate la pagina ufficiale su Steam.