Uplay diventa Ubisoft Connect: ecco le novità del servizio per console e PC

Giochi come Rainbow Six Siege, Assassin's Creed: Odyssey e il più recente Hyper Scape sono supportati da un'unica piattaforma: Uplay. Oltre a funzionare come client per PC, il servizio di Ubisoft consente ai suoi utenti di partecipare a esclusive iniziative e sbloccare nuove ricompense.

Un vero e proprio programma fedeltà, insomma, che verrà esteso e migliorato con Ubisoft Connect. La piattaforma verrà lanciata il prossimo 29 ottobre, in concomitanza con Watch Dogs: Legion.

Ubisoft Connect sta per arrivare: i vantaggi del nuovo servizio

Come leggiamo dal sito ufficiale del producer francese, Ubisoft Connect "è l'ecosistema di servizi per i giocatori per tutti i giochi Ubisoft su tutte le piattaforme. Costituisce l'unione e il miglioramento di Ubisoft Club, il nostro programma fedeltà, e di Uplay, la nostra app desktop, su tutte le piattaforme. L'obiettivo è offrire a tutti i giocatori l'ambiente migliore per godersi i giochi e tenersi in contatto tra di loro, su qualsiasi dispositivo".



L'annuncio ufficiale del nuovo servizio arriva con un trailer di presentazione, che invita i giocatori a scaricare l'app gratuita di Ubisoft Connect su iOS o Android.

Ubisoft Connect eredita gran parte delle feature introdotte in Uplay e Ubisoft Club, con qualche aggiunta decisamente utile. Tra le novità più importanti troviamo le funzionalità cross-platform e cross-progression, che ci consentiranno di condividere i nostri progressi con le diverse piattaforme utilizzate: ad esempio, dopo aver iniziato una partita a Assassin's Creed Valhalla su PS5 saremo in grado di continuarla su PC, dove ritroveremo tutti i contenuti precedentemente sbloccati.

Al momento del lancio, il sistema cross-progression sarà compatibile con i seguenti giochi: Hyper Scape, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Riders Republic.

Per quanto concerne il programma fedeltà, tutti i giochi Ubisoft saranno supportati per offrire speciali ricompense agli utenti. Tra le FAQ ufficiali riportate sul sito leggiamo: "Nei giochi del nostro catalogo potrai accedere ai servizi di Ubisoft Connect (statistiche, classifica, Rapporto personalizzato, quando applicabile), ma il sistema di sfida è inattivo. Di conseguenza, abbiamo deciso di offrirti tutte le ricompense disponibili su questi giochi: ora hai più di 1.000 ricompense gratuite di cui usufruire!".

Tutte i servizi proposti da Ubisoft Connect verranno integrati all'interno di un'unica interfaccia per console e PC. Qui potremo visualizzare i progressi effettuati e le cosiddette Units, i 'punti fedeltà' utilizzabili per sbloccare le suddette ricompense all'interno dei giochi della nostra libreria.