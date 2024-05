Una console portatile gaming con Intel Lunar Lake? GP10 potrebbe essere la prima

Le CPU mobile pensate ai notebook ultrasottili sono ormai destinate anche ad altri ambiti e non solo ai mini-PC, anche le console da gioco portatili con Windows che si stanno affermando negli ultimi mesi, con ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e una pletora di altri modelli di altri brand meno blasonati.

AMD ha progettato Ryzen Z1 e Z1 Extreme per quel settore, fondamentalmente dei Ryzen 7040, mentre guardando in casa Intel abbiamo visto MSI, con la sua Claw, puntare sui Core Ultra 100, nome in codice Meteor Lake.

La sfida tra le due società è destinata a ripetersi anche in futuro, e sembra che vedremo "almeno una" console gaming portatile con Lunar Lake, futuro design mobile di cui abbiamo proprio scritto qualche ora fa, atteso sul mercato tra la fine del 2024 e il 2025.

Intel non ha ancora annunciato formalmente Lunar Lake, ma Shenzhen Weibu Information Inc. ha pubblicato i dettagli di GP10: una console da gioco portatile con schermo da 11 pollici con un "chip Intel Lunar Lake all'interno". Weibu mostrerà la sua soluzione al Computex di Taiwan di inizio giugno. Non resta che attendere maggiori dettagli e capire se MSI, e magari altre società, hanno già piani per una console basata sui futuri Core Ultra 200V.

In base a quanto dichiarato da Intel in passato, il progetto Lunar Lake, successore a basso consumo dei Core Ultra 100 "Meteor Lake", sarà il primo chip basato su processo Intel 18A (per la Compute Tile) e dovrebbe essere ottimizzato per un TDP intorno ai 15W, lasciando ai produttori margine per spingersi un po' sopra o sotto.

Oltre a una GPU basata su architettura Xe2, Lunar Lake vanterà una NPU con tre volte più potente di quella Meteor Lake. Di seguito, invece, le caratteristiche della console portatile GP10 come indicate online (il link è stato rimosso, ndr):