Un problema di Denuvo ha reso ingiocabili diversi titoli PC nel fine settimana

Durante il fine settimana appena trascorso (6 novembre-8 novembre), decine di giochi che usano l'anti-tamper Denuvo non hanno funzionato per diverse ore. Il problema è stato dovuto al fatto che un dominio usato da Denuvo è andato offline e, a quanto pare, senza questa risorsa l'intero sistema smette di funzionare.

Secondo le ricostruzioni, il dominio Denuvo interessato non è stato rinnovato per tempo, causando un errore di tipo "server non raggiungibile" per i giocatori che hanno tentato di accedere. Tra i giochi interessati anche il recente Guardians of the Galaxy di Square Enix e Football Manager 2022 di SEGA/Sports Interactive.

Su entrambe le community di giocatori di Resetera e Steam il problema è stato notato, con decine di segnalazioni e lamentele su Denuvo, già individuato dai giocatori come un ostacolo nella loro esperienza di gioco perché, tra le altre cose, riduce le prestazioni.

Denuvo fa sapere che il problema è stato risolto non appena una notifica è arrivata dal sistema di controllo automatico dell'anti-tamper. "Denuvo sta lavorando per implementare ulteriori miglioramenti per evitare inattività di questo tipo in futuro" fa sapere l'azienda. Casi come quello occorso questa settimana, però, rendono ancora più scettici i giocatori sull'opportunità a usare Denuvo e già diversi produttori hanno abbandonato il supporto, preferendo esporre i propri titoli al rischio pirateria piuttosto che compromettere il rapporto con i giocatori.