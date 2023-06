Un nuovo gioco per Game Boy Color, la mossa di McDonald's

In maniera del tutto inaspettata, e a tratti quasi incomprensibile, McDonald's ha rilasciato un nuovo gioco per Game Boy Color: Grimace's Birthday. Il gioco può essere scaricato da Internet Archive ed è un semplice platform in 2D nello stile dei Tony Hawk rilasciati qualche anno addietro per la console portatile.

L'aspetto interessante del titolo è il fatto di essere perfettamente compatibile con la console originale. Il gioco include perfino un messaggio che invita i possessori di un Game Boy con schermo monocromatico a utilizzare un dispositivo con display a colori. Naturalmente, si tratta di un gioco eseguibile sui dispositivi mobili, ma che può essere utilizzato anche sulle varie retroconsole ispirate a quella di Nintendo.

Il piccolo software è stato sviluppato da Krool Toys, un team di ingegneri specializzati nella realizzazione di giochi per Game Boy che collabora a scopo promozionale con numerosi marchi e artisti musicali. Anche in questo caso si tratta di una mossa pubblicitaria volta a celebrare l'anniversario della nascita di una mascotte secondaria della nota catena di fast food.

Grimace rappresenta la mascotte dei famosissimi milkshake, i frappè di McDonald's. All'interno del gioco, infatti, l'obiettivo sarà guidare il protagonista nella raccolta del maggior numero possibile di frappè. Si tratta chiaramente di un titolo piuttosto limitato, che include solo quattro livelli più uno bonus e una modalità a punti.

Per chi non lo conoscesse, Grimace è un blob viola tra le mascotte più vecchie di McDonald's. Negli anni ha subito diverse modifiche al design – inizialmente rappresentato come un mostro a quattro braccia, poi diventato più simile a un Barbapapà – ed è stato escluso dal contesto pubblicitario ormai da anni. La compagnia, però, non l'ha dimenticato e ha deciso di celebrarlo in maniera coerente: con un gioco nostalgico che riporta alla memoria gli anni in cui Grimace divorava frappè.