Un nuovo Civilization è in sviluppo, ma non solo: importanti novità in casa Firaxis

È iniziato lo sviluppo di un nuovo capitolo di Civilization, la nota serie di videogiochi di strategia a turni nata nel 1991. A darne l'annuncio 2K e Firaxis Games, insieme a diversi cambi della guardia all'interno della software house. Del nuovo titolo ancora non si sa nulla, ma la promessa è quella di portare Civilization verso nuove vette.

A gestire la "nuova" Firaxis Games nel ruolo di Studio Head sarà Heather Hazen, veterana dell'industria che finora ha ricoperto la posizione di direttore operativo. In questa veste Hazen gestirà i team di sviluppo di Firaxis Games con l'obiettivo di "creare i migliori giochi di strategia del pianeta".

Con 22 anni di esperienza nel settore, Hazen è entrata a far parte di Firaxis Games nel 2020 e prima ancora è stata produttrice esecutiva di Fortnite, così come Plants vs. Zombies e Bejeweled mentre era presso PopCap Games. La promozione della Hazen arriva come conseguenza dell'addio di Steve Martin dopo più di 25 anni nella software house.

"Sono entusiasta di avere l'opportunità di portare avanti la storica eredità dello studio, partendo dall'annuncio che Firaxis è impegnata nello sviluppo della prossima iterazione del leggendario franchise di Civilization", ha dichiarato Hazen. "Sono fortunata a lavorare con alcuni dei migliori sviluppatori del nostro settore e abbiamo in programma di portare il franchise di Civilization verso nuove entusiasmanti vette per i nostri milioni di giocatori in tutto il mondo. Inoltre, continueremo a supportare Marvel's Midnight Suns con contenuti post-lancio ed esplorare nuovi progetti creativi per i nostri team".

Ed Beach continuerà a ricoprire il ruolo di Creative Director del prossimo Civilization. Beach ha plasmato la serie per oltre 15 anni e più recentemente è stato a capo del design di Civilization VI, il maggior titolo di successo della serie (che conta oltre 65 milioni di copie vendute dal debutto). Jake Solomon, Creative Director del franchise XCOM e Marvel's Midnight Suns, lascia invece lo studio dopo oltre 20 anni.