Un fan ha rifatto Bioshock in Unreal Engine 5, ed è spettacolare!

Il modder Noodlespagoodle aveva già convertito l'originale Bioshock a Unreal Engine 4. Adesso, ha deciso di rimettere le mani sopra al suo lavoro, adattando il capolavoro di Ken Levine del 2007 al nuovo motore grafico Unreal Engine 5, da poco messo a disposizione gratuitamente per i progetti non a scopo di lucro. Ricordiamo che originariamente Bioshock era sviluppato su Unreal Engine 2.

Come sarebbe Bioshock se venisse sviluppato oggi

Il modder non ha cambiato molto dei contenuti di gioco, limitandosi a migliorare le texture e a rivedere aspetti secondari. Il solo passaggio a Unreal Engine 5, dunque, assicura un consistente passo in avanti per la grafica di questo indimenticabile titolo.

Il progetto riguarda solo una piccola porzione del gioco e non sarà reso pubblico poiché Take-Two Interactive, lo studio che detiene i diritti su BioShock, proibisce la distribuzione su larga scala delle modifiche ai propri giochi. Quindi, la demo punta soprattutto a mostrare come sarebbe Bioshock se venisse sviluppato oggi.

Per quanto riguarda il futuro della serie, sappiamo che Cloud Chamber, nuova software house fondata da 2K Games, è al lavoro sul prossimo capitolo, mentre il destino di Bioshock, ormai da tempo (dopo Bioshock Infinite), non è più legato a quello del suo creatore originale, Ken Levine.