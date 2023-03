Ufficiale: lo sceneggiatore di Dune e Doctor Strange scriverà Gears of War per Netflix

Netflix ha annunciato oggi un'importante novità per il live-action basato su Gears of War: Jon Spaihts, già sceneggiatore di Dune e Dottor Strange, scriverà la storia per il film. Tuttavia, salvo futuri cambiamenti, Netflix ha già premesso che il lungometraggio sarà il più fedele possibile a quanto raccontato nel videogioco.

Una notizia a dir poco interessante considerando che la sceneggiatura di Dune è stata perfino candidata agli Oscar. Inoltre, infonde un po' di speranza in più nei fan che hanno già visto dissolversi il progetto con New Line Cinema discusso per anni, ma che, almeno per il momento, rimane ancorato tra gli studi di Universal.

"Siamo entusiasti di collaborare con Jon e il team di Netflix per dare vita a Gears of War. Jon è un maestro della narrazione con un talento speciale per gli universi epici e fantascientifici, e ama davvero Gears of War. Non potevamo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan" ha dichiarato il team di The Coalition a Variety.

A proposito della software house che attualmente si occupa dello sviluppo del videogioco, alcuni recenti annunci di lavoro sembrano diretti ad accelerare la realizzazione del nuovo capitolo. D'altro canto, Gears 6 rappresenta uno dei giochi più attesi dagli utenti Xbox che, a oltre due anni dal lancio delle nuove console Series X e S, ancora non hanno neanche un trailer del sesto capitolo.

Allo stesso modo, neanche Netflix ha fornito dettagli riguardo il rilascio del lungometraggio per il piccolo schermo. Peraltro, il produttore ha anche accennato a una serie animata dedicata allo sparatutto in terza persona, ma non ha ancora chiarito quale delle due opere verrà pubblicata per prima.