Ubisoft rimanda la chiusura di alcuni server annunciata a luglio, ma non quelli di Anno 2070

Lo scorso luglio, dopo non poche incomprensioni e critiche, Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server e l'indisponibilità di alcuni DLC per 15 dei suoi titoli risalenti a due generazioni fa. Il programma non cambia, ma il publisher francese ha deciso di concedere un mese in più ai fan legati a quei titoli, che si riducono a 14.

Attraverso un post sul suo sito, Ubisoft ha annunciato che la disponibilità dei servizi online per i giochi in questione è stata rimandata di un mese, ovvero al 1° ottobre di quest'anno. Titoli come Splinter Cell Blacklist e Assassin's Creed 3, quindi, saranno pienamente fruibili fino a quella data. Inoltre, tutti i DLC single-player potranno essere scaricati e mantenuti, per poi essere giocati anche in seguito alla chiusura.

I 15 titoli oggetto dello spegnimento sono:

Anno 2070

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Liberation HD

Assassin's Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: Le sabbie dimenticate

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

Come premesso, però, i titoli sono diventati 14 poiché Ubisoft ha fatto marcia indietro su Anno 2070. Uno dei team interni di Ubisoft Mainz è ancora al lavoro sul gioco e si appresta ad aggiornare i server con infrastrutture più moderne. In breve, nulla cambia per Anno 2070 se non in positivo, con l'arrivo di una piattaforma migliorata per le funzionalità di gioco online.

Eccezione, invece, la fa Space Junkies, il quale non viene coinvolto neanche nel rimando. Così come da programma iniziale, lo stop definitivo per il gioco è arrivato oggi.