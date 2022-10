Ubisoft renderà disponibili su PC i giochi di Google Stadia

L'annuncio della chiusura di Google Stadia a partire dal 18 gennaio 2023 ha determinato una serie di reazioni, da parte dei giocatori così come degli sviluppatori. Anche i produttori stanno iniziando a dire la loro, con Ubisoft che ha promesso una procedura che consentirà agli utenti proprietari di giochi Google Stadia della stessa Ubisoft di trasferirli su PC tramite la piattaforma Ubisoft Connect.

Lo ha annunciato il produttore francese con un tweet, pur senza rivelare ulteriori dettagli, i quali saranno forniti solo "in un secondo momento". Alcuni fan, tuttavia, si oppongono alla proposta, dicendo che preferirebbero avere un rimborso del loro abbonamento Ubisoft+ piuttosto che passare al PC.

While Stadia will shut down on January 18, 2023, we're happy to share that we're working to bring the games you own on Stadia to PC through Ubisoft Connect. We'll have more to share regarding specific details as well as the impact for Ubisoft+ subscribers at a later date. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 30, 2022

Ubisoft+ è il servizio di abbonamento dell'editore francese di giochi che funziona in modo simile a Xbox Game Pass o EA Play. Offre l'accesso a più di 100 giochi per PC (ed equivalenti Stadia) con un unico canone mensile. In altri termini, stiamo parlando di giocatori che hanno scelto Ubisoft+ quasi sempre per poter giocare in assenza dell'hardware necessario all'elaborazione di questi giochi: se ne farebbero ben poco, dunque, delle copie per PC.

La chiusura di Stadia ha generato una serie di problematiche non indifferenti, anche in termini di perdita di salvataggi di gioco e di progressi, che magari hanno richiesto ai giocatori centinaia di ore di gioco. Google ha promesso una serie di rimborsi per il software e l'hardware, ma come si fa per il tempo dedicato dai giocatori alla piattaforma Stadia?