Ubisoft+ arriva su PlayStation: Ubisoft+ Classics gratis con PlayStation Plus Extra e Premium

Ubisoft+ arriverà su PlayStation. Dopo l'annuncio dell'approdo su Xbox (la data non è stata ancora ufficializzata), l'editore francese ha confermato l'arrivo sulle console Sony - PS4 e PS5 - del servizio di abbonamento che dà accesso a oltre 100 titoli, pacchetti di contenuti aggiuntivi e ricompense. Attualmente il servizio è disponibile su PC, Stadia e Amazon Luna e dà accesso alle nuove uscite dal day one, ai giochi classici e alle edizioni premium.

A partire dal 24 maggio, inoltre, arriverà un nuovo abbonamento Ubisoft+ per PlayStation Plus chiamato Ubisoft+ Classics. Ubisoft+ Classics è una "selezione curata di giochi popolari, tra cui i più venduti Assassin's Creed Valhalla, The Division e For Honor, oltre a giochi classici amati come Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within e altri".

Il catalogo Ubisoft+ Classics per PlayStation Plus verrà lanciato con 27 titoli e salirà a 50 entro la fine del 2022. Di seguito la lista dei giochi disponibili al day one:

Assassin's Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Oggi Sony ha diffuso un elenco parziale dei giochi inclusi nei piani Extra e Premium di PlayStation Plus. "Con Ubisoft+ Classics, stiamo offrendo ai giocatori PlayStation un altro modo per godersi i giochi Ubisoft sulle loro console", ha affermato Chris Early, vicepresidente senior delle partnership di Ubisoft. "Questo è solo l'inizio".

Ubisoft+ Classics verrà lanciato in bundle con i livelli di abbonamento PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium il 24 maggio in Asia (2 giugno in Giappone), il 13 giugno in Nord e Sud America e il 23 giugno in Europa.