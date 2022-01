Ubisoft+ arriverà su Xbox, Rainbow Six Extraction subito su Xbox Game Pass

Ubisoft ha annunciato l'arrivo del servizio ad abbonamento Ubisoft+ su Xbox nel prossimo futuro - dettagli saranno svelati in seguito. Disponibile al momento solo su PC, il servizio dà accesso a oltre 100 giochi di Ubisoft pagando 14,99 € / mese oppure 17,99 € / mese per l'accesso ai titoli disponibili anche su Google Stadia. Si ottengono inoltre ricompense mensili di vario tipo, cosmetiche e non solo.

L'altra notizia che arriva dall'editore francese riguarda Rainbow Six Extraction, disponibile al day one (il 20 gennaio) per i membri di Xbox Game Pass e PC Game Pass. Lo stesso giorno Rainbow Six Siege, già disponibile nella collezione di titoli Xbox Game Pass, comparirà nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

"Rendendo Rainbow Six Extraction disponibile ai membri di Xbox Game Pass e PC Game Pass il giorno di lancio dimostriamo la nostra fiducia nel valore e nella scelta che gli abbonamenti ai giochi offrono ai giocatori", ha affermato Chris Early, Senior Vice President della divisione Strategic Partnerships and Business Development di Ubisoft. "Rainbow Six Extraction per i membri di Xbox Game Pass e PC Game Pass è solo l'inizio. Offriremo il servizio di abbonamento Ubisoft+ ai possessori di Xbox in modo che possano godere dell'intera estensione della nostra libreria di giochi Ubisoft+, compresi i nuovi giochi, sulle loro console".

A stretto giro dalla notizia, sono in molti ad aver pensato che Ubisoft+ sarebbe stato incluso nel Game Pass, ma così non è: richiederà un abbonamento separato.