Twitch annuncia l'arrivo sulla piattaforma delle nuove Stories

Twitch aggiunge alla propria piattaforma un concetto che non è certamente nuovo, anzi che è alla base delle modalità di intrattenimento dei social network moderni. È una novità che viene introdotta in seguito ai feedback ricevuti dagli streamer stessi, che hanno riscontrato come l’utilizzo di più app e piattaforme per fidelizzare la community limiti la portata dei contenuti creati in live sul servizio. Attraverso le Stories, invece, potranno creare più facilmente contenuti quotidiani per la propria community, utilizzando l’app mobile di Twitch.

Le Stories su Twitch rimarranno online per 48 ore e tutti gli utenti di Twitch che hanno installato l'ultima versione dell'app potranno vedere l’icona delle Stories nella parte superiore della pagina Following. La possibilità di creare Stories è attualmente limitata ai partner e agli affiliati che sono andati in diretta almeno una volta negli ultimi 30 giorni. L'accesso, per questi streamer, sarà introdotto gradualmente entro la fine della settimana e su base continuativa, purché soddisfino i requisiti minimi di idoneità. L’accesso verrà poi esteso a tutti gli altri streamer, mentre Twitch continuerà a testare le misure di sicurezza in vigore. Ulteriori informazioni sui requisiti di idoneità attuali sono disponibili qui.

Le Stories consentono di pubblicare foto, clip, emote dei canali personalizzati e sfondi: gli streamer hanno quindi gli strumenti necessari per poter condividere i momenti migliori delle proprie live, selezionando le clip più rappresentative, per far rivivere alla propria community l’hype di un determinato momento, condividendo il tutto con i follower che non hanno potuto assistervi. Inoltre, grazie alle reaction tramite emote, gli streamer potranno continuamente sollecitare i propri follower mantenendoli attivi, rispondendo a quesiti o a sfide a cui verranno sottoposti attraverso le Stories.

Gli streamer con almeno 30 abbonati (inclusi i sub regalo) avranno la possibilità di creare Stories solo per loro. Quindi, oltre ai vantaggi già esistenti per gli abbonati, come l'accesso personalizzato alle emote, i badge e la visualizzazione senza pubblicità, pubblicare Stories solo per abbonati è un ottimo modo per aggiungere ancora più valore alle iscrizioni dei propri sostenitori. Twitch ha pensato anche ai rischi legati alla sicurezza e sarà possibile, quindi, segnalare le Stories che violano gli standard e lo si potrà fare direttamente dall’app.