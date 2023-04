TV LG, la patria del cloud gaming: arrivano GeForce NOW 4K e Boosteroid

LG Electronics ha annunciato l'ampliamento dei servizi di cloud gaming disponibili sui propri televisori 2023 con il supporto 4K per NVIDIA GeForce NOW in oltre ottanta Paesi e lanciando il popolare servizio Boosteroid in oltre sessanta Paesi. I nuovi servizi rafforzano l'offerta di cloud gaming dei TV LG, già arricchita dall'arrivo di Blacknut e Utomik nel 2022.

I possessori di TV LG della collezione 2023 potranno giocare su GeForce NOW in 4K a 60 fps senza necessità di scaricare o installare software o dispositivi hardware aggiuntivi. In particolare si parla dei TV LG OLED delle serie Z3, G3, C3, B3 e sui TV QNED delle serie QNED85R/86R e QNED80R/81R/82R. Inoltre, è disponibile sui modelli da 86" delle serie NANO77, UR91 e UR81.

GeForce NOW è attualmente disponibile sui TV LG (modelli 2020-2022) con webOS 5.0 e versioni successive in Full HD a 60 fps, mentre il supporto per il servizio in 4K arriverà successivamente anche su una selezione di TV 2022.

Un'altra novità riguarda l'integrazione nei TV LG di Boosteroid, il più grande servizio indipendente di cloud gaming al mondo, con quattro milioni di utenti. Semplicemente accedendo al proprio account Boosteroid, i possessori di un TV LG (modelli dal 2021 al 2023 con webOS 6.0 e versioni successive) potranno accedere a centinaia di videogiochi per PC, inclusi alcuni dei titoli tripla-A più popolari al mondo, senza la necessità di una console o di un set-top box.

Con server presenti in 18 paesi nel mondo (tra i quali anche l'Italia), il servizio punta a offrire un gameplay affidabile e fluido in 1080p a 60fps. Inoltre, quest'anno, i possessori di TV LG potranno contare su un numero ancora maggiore di servizi di cloud gaming, tra cui Amazon Luna.

Oltre al cloud gaming, i TV OLED di LG si candidano a essere la tela su cui muovere il vostro gameplay grazie a un tempo di risposta di 0,1 millisecondi e la funzione Game Optimizer - disponibile su tutta la gamma LG a partire da quella 2021 - con vari preset di visualizzazione in base al genere di gioco riprodotto.