Tutto Sui Videogiochi: è ora online il portale per far conoscere i videogiochi alle famiglie italiane

Nasce oggi Tuttosuivideogiochi.it, il primo portale nazionale che consentirà a genitori ed educatori di scoprire e comprendere il mondo dei videogiochi.

L'annuncio arriva da IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, la quale ci ha parlato degli strumenti che il nuovo sito può offrire a chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche legate a questa forma d'intrattenimento.

IIDEA: "I videogiochi come strumento di socialità e apprendimento"



Nel 2019 almeno 17 milioni di italiani hanno giocato ai videogiochi, soprattutto nella fascia d'età compresa tra gli 11 e i 24 anni. IIDEA mettte in evidenza un altro dato importante: il 67% dei videogiochi rilasciati sul nostro mercato - e il 57% dei giochi venduti - è rivolto a un pubblico tra i 3 e i 12 anni (da PEGI 3 a PEGI 12). Al contrario dei propri figli, spesso i genitori non hanno una grande conoscenza di questo mondo, né possiedono gli strumenti necessari per comprenderlo al meglio.

Il portale Tuttosuivideogiochi.it diventa così "una risposta dell’industria al bisogno sempre crescente di informazioni sul mondo dei videogiochi che arriva dalle famiglie italiane", spiega Marco Saletta, Presidente di IIDEA. "Con questo portale vogliamo fornire alle famiglie italiane uno strumento concreto per orientarsi sul tema. I videogiochi non sono solo un mezzo di intrattenimento, ma sono sempre di più anche uno strumento di socialità e apprendimento".

Il sito, realizzato da IIDEA con il supporto di PEGI s.a., affianca progetti simili già esistenti in diversi paesi europei, come Ask About Games (Gran Bretagna), PédaGoJeux (Francia) e The Good Gamer (Spagna). Il progetto è stato portato avanti nel solco delle raccomandazioni relative alle linee guida di attuazione del Regolamento sulla classificazione dei videogiochi ai fini della tutela dei minori adottato da AGCOM (2019).

Come dichiara Simon Little, MD di PEGI s.a.: "Se i genitori dovessero avere domande o dubbi sul rapporto dei propri figli con i videogiochi, Tutto sui Videogiochi può aiutarli a identificare il giusto approccio. Sul portale sono disponibili tutti gli strumenti necessari per avviare un dialogo costruttivo in merito all’utilizzo dei videogiochi in famiglia, oltre alle regole da implementare e rispettare per un uso corretto".

L'iniziativa di IIDEA è stata lanciata con la collaborazione di una testimonial d'eccezione: è Benedetta Parodi, conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista, che ha deciso di prendere parte a questa iniziativa in virtù della sua esperienza da genitore.

"La passione per questa forma di intrattenimento può creare un ponte comune con i figli, e adesso che tanti adulti cresciuti video giocando stanno mettendo su famiglia questo capita sempre più spesso, ma non basta", ha commentato la stessa Parodi.

"Informarsi è importantissimo per molti motivi, non solo per scegliere consapevolmente i giochi adatti a ogni età ma anche per parlare una stessa lingua, fugare dubbi e paure, utilizzare i videogiochi come strumento di socialità e aggregazione".

Tuttosuivideogiochi.it: ecco i contenuti del nuovo portale

Tra i contenuti visualizzabili da oggi sul sito troviamo la rubrica 'Videogiochi in famiglia' curata da Federico Cella, giornalista del Corriere della Sera, che ogni mese analizzerà un determinato titolo con la collaborazione di un altro esperto di videogiochi.

In occasione del lancio di Tuttosuivideogiochi.it è possibile leggere una recensione di Animal Crossing: New Horizons, analisi che ha visto la partecipazione di Manuela Cantoia, Professore Associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l'Università eCampus.

Sarà inoltre presente una sezione del portale dedicata alle principali uscite indirizzate al pubblico più giovane, fornite direttamente dagli editori dei videogiochi e raccolte in schede aggiornate mese per mese. Spazio anche alla classificazione dei videogiochi, grazie a uno strumento di ricerca per trovare la classificazione PEGI dei titoli in commercio, e ai sistemi di controllo parentale.

Le Guide, invece, sono state concepite per rispondere alle domande più frequenti inerenti al tema dei videogiochi. Queste 'FAQ' sono consultabili online e scaricabili anche in formato PDF. I primi quesiti, quelli più comunemente diffusi tra i genitori, spiegheranno ad esempio come scegliere un videogioco adatto ai propri figli, come gestire gli acquisti in-game e cosa sono gli eSports.