Tutti i giochi di Bethesda / ZeniMax diventeranno esclusive Xbox? Così avrebbe deciso Phil Spencer

Più volte in passato il boss di Microsoft Gaming Phil Spencer ha parlato delle esclusive e di come le decisioni vengano prese "caso per caso", soprattutto alla luce della delicatezza dell'argomento dopo l'acquisto di ZeniMax, casa madre di Bethesda, e la volontà di fare altrettanto con Activision Blizzard. Ed è proprio dalle udienze nel caso FTC vs Microsoft che emerge una notizia in netta controtendenza.

Come riportato da IGN, Phil Spencer avrebbe preso la "grande decisione" - durante un meeting del novembre 2021 - di rendere esclusive Xbox tutti i giochi degli studi ZeniMax. Nel corso della testimonianza del CFO di Xbox, Tim Stuart, la FTC ha tirato fuori una conversazione dell'epoca tra Stuart e Matt Booty in cui si parlava di un meeting in cui Spencer aveva parlato di rendere esclusivi tutti i giochi ZeniMax in futuro, non solo le nuove IP.

"Tutti i giochi da qui in avanti?" chiese Stuart. "Non solo le nuove IP, ma tutti i giochi da qui in avanti? Wow", si legge nelle scambio tra i due. Booty ha confermato scrivendo che "Phil [Spencer] aveva detto loro [ZeniMax] che tutti i titoli in futuro sarebbero state esclusive Xbox".

I due hanno continuato a discutere sugli aspetti economici di tale decisione: rimuovere tutti i titoli Bethesda dalle piattaforme PlayStation avrebbe portato a problemi in termini di profitto, mettendo in crisi i termini dell'accordo tra Microsoft e ZeniMax che prevedevano invece l'uscita di alcuni giochi Bethesda su console PlayStation.

Non è chiaro se poi Spencer abbia confermato o no quella decisione, ma la scorsa settimana, durante la sua testimonianza, il leader di Xbox ha affermato di non ricordare i dettagli di quell'incontro con ZeniMax.