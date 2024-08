Trionfo italiano ai Mondiali 2024 di Pokémon: Luca Ceribelli conquista il titolo

Gli appassionati italiani degli eSport festeggiano un brillante trionfo. Luca Ceribelli, 21enne originario di Bergamo, ha appena conquistato il titolo di campione del mondo di PokÚmon Scarlatto e Violetto. La vittoria Ŕ arrivata in occasione dei PokÚmon World Championships 2024, evento tenutosi a Honolulu dal 16 al 18 agosto. Il giovane italiano emerge vittorioso in una competizione agguerrita che ha riunito i migliori 'allenatori' di tutto il globo.

Si tratta di un momento storico per l'Italia nel panorama competitivo di PokÚmon: Ceribelli riporta il titolo mondiale nel Bel Paese dopo ben 11 anni. L'ultimo trionfo italiano risaliva infatti al 2013, quando Arash Ommati si era laureato campione mondiale.

PokÚmon VGC Masters Division: il campione Ŕ Luca Ceribelli

Dopo aver superato la fase a gironi con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte, Luca Ceribelli ha sconfitto l'americano Grant Wilson nella fase ad eliminazione diretta, per poi avere la meglio in un 'derby' contro un altro italiano in gara, il campione europeo Ruben Gianzini. Prima di approdare alla finale, il bergamasco ha battuto il cinese Chenyue Zeng e il coreano Seon Jae Jeong.

Congratulations to Luca Ceribelli, your #PokemonVGC Masters Division World Champion! 🏆 #PokemonWorlds pic.twitter.com/Gvhcrt7GEm — Play PokÚmon @ #PokemonWorlds in Honolulu (@playpokemon) August 19, 2024

L'ultimo ostacolo da superare era rappresentato dal giapponese Yuta Ishigaki. Alla fine Ŕ stata la squadra di Ceribelli ad avere la meglio, consegnando al giovane pro player il titolo di campione mondiale della PokÚmon VGC Masters Division. Il team messo in piedi da Ceribelli includeva il PokÚmon Paradosso Manoferrea, Farigiraf, Whimsicott i PokÚmon leggendari Miraidon, Ogerpon e Urshifu - quasi tutti introdotti nella nona generazione della serie.

Oltre alla fama e alla gloria, con la sua vittoria Luca Ceribelli ha conquistato anche un montepremi di 30.000 dollari. Durante la competizione ospitata dal Convention Center di Honolulu abbiamo anche assistito all'incornamento di Kevin Han come campione della Junior Division, mentre Ray Yamanaka ha conquistato il titolo mondiale nella Senior Division.