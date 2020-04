"Trasformare un Nintendo GameCube in un PC è possibile, un video mostra come farlo"

Ridare uno scopo a un oggetto che con il passare del tempo l'ha persa dà grande soddisfazione a chi la fa, ma anche a chi la vede. Se poi quell'oggetto è un vecchio Nintendo GameCube trasformato in un PC, allora la goduria sale ai massimi livelli. A cimentarsi in questa operazione è stato lo Youtuber del canale "Tech By Matt", il quale con grande manualità e competenza è andato a inserire un sistema Ryzen di ultima generazione all'interno della scocca - modificata - della vecchia console di casa Nintendo.

Per riuscire nell'impresa, oltre a operare modifiche fisiche al case del GameCube, lo Youtuber ha dovuto dotarsi di una scheda madre mini-STX, contraddistinta da dimensioni di 147 x 140 mm. Una mini ITX classica infatti non ci stava (170 x 170 mm), per cui la motherboard è stata ottenuta da un mini PC ASRock Deskmini A300.

Il PC - Gamecube realizzato dallo Youtuber è stato equipaggiato con una APU "Picasso" Ryzen 3 3200G (Amazon), 16 GB di memoria SO-DIMM e un SSD OCZ RD400 da 512 GB. Una valida configurazione per un mini PC su cui giocare a titoli come Fortnite o CS:GO, ma anche titoli emulati per GameCube e Switch, il tutto tramite il controller originale della console, grazie a un adattatore USB.

Un lavoro che merita di essere visto e chissà, forse ritornerete a guardare il vostro GameCube impolverato con occhi diversi.