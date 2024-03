TOP! Display gaming 27" 2560x1440 pixel, 170Hz IPS, FreeSync & G-Sync, 239! E non è l'unico in offerta!

Da tempo esistono marchi poco conosciuti da noi che offrono tantissimo in fatto di qualità, con prezzi per giunta eccezionali. Oggi ne abbiamo un esempio lampante che testimonia come ormai, in diversi ambiti, c'è il serio rischio di spendere molti soldi in più per inseguire un marchio noto, per avere in cambio fondamentalmente la stessa cosa (o spesso anche meno).

Gli appassionati che già sanno questa cosa non esitano normalmente a spendere 299€ a prezzo pieno per questo ottimo KTC, figurarsi oggi che in promozione temporanea è crollato a soli 239€ ! Le caratteristiche tecniche sono notevoli: prima di tutto è un IPS, con diagonale da 27" e risoluzione 2560x1400 pixel, 170Hz , ovviamente compatibile FreeSync & G-Sync. Può essere orientato sia in orizzontale sia in verticale, mentre da citare è anche il design molto curato, con cornici sottilissime.

Anche i commenti di chi già lo possiede la dicono lunga sulla qualità in gioco. Credeteci: non fatevi ingannare dal pregiudizio per un marchio che conoscete poco, c'è tutta la sostanza che serve ad un prezzo super. Per trovare qualcosa di simile con un brand più conosciuto (ma, meglio ripeterlo, per avere la stessa cosa) si sale ai 309€ del modello LG Ultragear 27GR75Q.

Per chi alla fine non ce la fa a fidarsi, può sempre dare un occhio alle offerte attive sugli HP, Samsung e LG, che offrono anche in questo caso prezzi veramente ok, sebbene tutti ma proprio tutti, in quella fascia di prezzo, siano tutti dotati di pannelli VA. Sono quasi tutti dei 27" QHD 2560x1400 pixel con frequenze simili, tranne il primo che è un 32".

Per avere un IPS a 219€ serve scendere alla risoluzione Full HD e in questo caso è ottima l'offerta per questo 27" 240Hz HP OMEN.