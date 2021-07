Tokyo 2020, il Doodle di Google dedicato alle Olimpiadi è un vero videogioco

Al via i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, evento che Google ha deciso di celebrare a modo suo, con un esclusivo Doodle interattivo. Questa volta il colosso di Mountain View ci propone un autentico videogioco, ispirato ai classici titoli di stampo nipponico a 16 bit: L'Isola dei Campioni ci mette nei panni di Lucky, un gatto ninja che affronta una serie di sfide - tutte a tema sportivo - e fa la conoscenza di alcuni eccentrici personaggi, tutti ispirati al folklore giapponese.

L'Isola dei Campioni: il Doodle-gioco per le Olimpiadi 2020

Visitando la home page di Google.com trovate il nuovo Doodle-gioco dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020: avviando il gioco venite accolti da un colorato filmato in stile anime, prodotto in collaborazione con il team giapponese di Studio 4°C (Memories, I figli del mare). Per il design dei personaggi, lo studio d'animazione dichiara di essersi ispirato alle storie popolari del Giappone, richiamando figure e altre icone dei racconti più conosciuti nel Paese del Sol Levante.

Ha dunque inizio l'avventura di Lucky ne L'Isola dei Campioni. Per controllare il piccolo gatto ninja basta utilizzare i tasti direzionali della tastiera o, in alternativa, la solita combinazione WASD; con la barra spaziatrice è invece possibile interagire con gli abitanti dell'isola, effettuare una capriola per muoversi più rapidamente o eseguire determinate azioni.

Si possono intrattenere delle conversazioni con gli altri personaggi - in puro stile jRPG -, i quali ci introducono alle sfide previste dall'Isola. Tra i diversi minigiochi disponibili troviamo il ping pong, il tiro con l'arco, il rugby, l'arrampicata e il nuoto sincronizzato - quest'ultimo, curiosamente, assume il gameplay di arcade quali Dance Dance Revolution.

L'Isola dei Campioni è accessibile per l'intera durata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, al termine della celebrazione, resterà disponibile all'interno dell'archivio dei Doodle.