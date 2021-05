TimeSplitters sta per tornare: gli autori originali lavorano a un nuovo gioco

Grandi notizie per gli amanti degli sparatutto: un nuovo episodio di TimeSplitters è in fase di sviluppo. Lo storico sparatutto sta per tornare grazie a Deep Silver: come annunciato dal publisher, lo studio di Free Radical Design verrà riportato in vita per lavorare al prossimo capitolo del brand. Saranno dunque gli autori originali di TimeSplitters a porre le basi per il futuro del brand, a 21 anni dal lancio dell'amato first-person shooter fantascientifico.

Deep Silver annuncia la rinascita di Free Radical Design

Facciamo qualche passo indietro. L'ultimo capitolo, TimeSplitters: Future Perfect, vede la luce nel 2005: dopo il lancio del terzo episodio, TimeSplitters 4 viene cancellato, condannando l'intero franchise a una lunga ibernazione. Nel 2009 la tedesca Crytek annuncia l'acquisizione di Free Radical Design, che viene così ribattezzata Crytek UK; con sede a Nottingham, lo studio collabora alla creazione degli ultimi due capitoli di Crysis e dell'FPS online Warface, ma viene chiusa dopo soli cinque anni (2014) a causa dei problemi finanziari di Crytek.

Arriviamo dunque al 2018, anno in cui Koch Media - proprietaria di Deep Silver - annuncia l'acquisizione dell'IP TimeSplitters, suggerendo il ritorno dell'iconico brand. Presto assisteremo alla riformazione di Free Radical Design e al ritorno dei suoi membri chiave, inclusi i fondatori Steve Ellis e David Doak. Si tornerà in quel di Nottingham, dove il nuovo team di sviluppo inaugurerà i lavori su TimeSplitters dopo un primo giro di assunzioni.

"È questo stile unico che ha fatto guadagnare alla serie TimeSplitters un seguito ampio e appassionato che, senza dubbio, sarà entusiasta della formazione dell'ultimo studio di Deep Silver e non vedrà l'ora di saperne di più man mano che il franchise avanzerà", ha dichiarato Paul Nicholls, Global Brand e Marketing Director di Deep Silver.

È intervenuto anche lo stesso Steve Hellis: "Essere finalmente in grado di confermare che lo studio è stato formato e che abbiamo un piano per il prossimo gioco TimeSplitters è incredibile", ha commentato il direttore dello studio di sviluppo, aggiungendo: "Anche se al momento non possiamo dire altro, non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni in futuro".

Seguiremo con grande interesse i progressi effettuati da Deep Silver e Free Radical Design, in attesa di poter scoprire quale sarà il futuro di TimeSplitters: sarà l'occasione per riproporre l'agognato quarto capitolo o si punterà a un più conveniente soft reboot?