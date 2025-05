Tim Sweeney rivela i primi dettagli su Unreal Engine 6

Epic Games si prepara a compattare anni di sviluppo parallelo in un’unica piattaforma. Lo ha annunciato Tim Sweeney durante un'intervista con Lex Fridman, dove conferma che Unreal Engine 6 sarà il punto di incontro tra il motore attuale usato dagli sviluppatori e quello ottimizzato per i creator di Fortnite. Una versione completa richiederà ancora tempo, ma i primi prototipi pubblici potrebbero arrivare tra due o tre anni.

Uno dei principali obiettivi di UE6 sarà la possibilità di programmare gameplay in modo più accessibile, sia per i team di sviluppo tradizionali che per la community di Fortnite. Sweeney ha parlato di un motore in grado di gestire simulazioni su scala più ampia e di garantire al contempo una maggiore facilità d'uso per chi già conosce l'ambiente Epic.

Il nuovo motore offrirà inoltre strumenti completi per lo sviluppo multipiattaforma. Sarà possibile costruire un gioco una sola volta e distribuirlo ovunque, senza la necessità di adattamenti separati per ogni sistema. Parallelamente, aumenterà l'integrazione tra il mondo Fortnite e i progetti indipendenti: asset provenienti da giochi standalone potranno essere importati nel battle royale e viceversa.

L'evoluzione tecnica di UE6 seguirà un percorso meno radicale rispetto ai passaggi tra le precedenti versioni del motore. Le migliorie grafiche saranno presenti, ma il salto rispetto a UE5 non sarà paragonabile a quello osservato tra UE3 e UE4, o tra UE4 e UE5. Più che una rivoluzione visiva, si tratta di un consolidamento strutturale.

Nel frattempo, Epic continua a lavorare su due versioni distinte di Unreal Engine 5, una destinata agli sviluppatori di giochi e l'altra focalizzata sui creator della piattaforma Fortnite. Molte funzionalità non sono ancora condivise tra i due ambienti, anche a causa delle difficoltà di adattamento alle sette piattaforme su cui il titolo è attivo.

Unreal Engine 5 non è ancora consolidato nell'industria dei videogiochi, visto che il numero di titoli che lo usa è tutt'oggi molto esiguo. Al tempo stesso, è normale che Epic si concentri così tanto su Fortnite, visto che è ormai stabilmente la sua principale fonte di introiti. Alla luce di questi due aspetti, Unreal Engine 6 rappresenterà il tentativo di Epic di ridurre le distanze e offrire una piattaforma realmente unificata, capace di supportare sia la creatività amatoriale che i progetti più ambiziosi dell'industria.