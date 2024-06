Throne and Liberty: il nuovo MMO free-to-play di Amazon arriva a settembre

Throne and Liberty è l'ultimo MMO fantasy prodotto da Amazon Games, l'etichetta che ha già dato i natali a New World (2021) e Lost Ark (2022). Parliamo di una produzione proveniente dalla Corea del Sud che vedrà la luce il 17 settembre come uscita internazionale e con open beta dal 18 al 23 luglio su PC e console. Si tratta di un prodotto con modello di business free-to-play.

Sviluppato da NCsoft, ovvero la software house già responsabile di giochi molto seguiti dal pubblico come Guild Wars e City of Heroes, Throne and Liberty metterà i giocatori di fronte a combattimenti su vasta scala che coinvolgeranno migliaia di giocatori contemporaneamente, mentre il tutto si svolgerà nel mondo aperto "dinamico" di Solisium.

I giocatori affronteranno una lotta per sopravvivere e prosperare attraverso decisioni strategiche in PvP, PvE o entrambi contemporaneamente, stando alla descrizione ufficiale del gioco. Le condizioni meteo, l'ora del giorno e gli altri giocatori, inoltre, eserciteranno in qualche modo un'influenza sulle decisioni dei giocatori stessi. "Non esiste un unico percorso verso la vittoria mentre cerchi di sconfiggere Kazar e ne rivendichi il trono tenendo a bada le gilde rivali."

Partecipare all'open beta di Throne and Liberty è molto semplice, visto che basta scaricare l'apposito client da uno dei servizi in cui è disponibile, ovvero Steam, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Originariamente, Throne and Liberty avrebbe dovuto far parte della lore Lineage di proprietà della stessa NCsoft. Il gioco, infatti, è stato dapprima annunciato come Lineage Eternal e successivamente rinominato in Project TL prima di essere ufficialmente chiamato Throne and Liberty. È ambientato in un vasto mondo fantasy con una ricca storia e lore, che coinvolge conflitti tra vari regni e fazioni per il controllo del trono e delle terre.

Tra le prerogative promesse da NCsoft, un sistema di combattimento dinamico e coinvolgente, con una varietà di armi, abilità e magie che i giocatori possono utilizzare. È caratterizzato da un'ampia libertà d'azione, permettendo ai giocatori di esplorare il mondo, partecipare a battaglie di massa, assediare castelli e formare alleanze con altri giocatori.

Throne and Liberty si basa su Unreal Engine 4 e offre una grafica di alta qualità e dettagliata, puntando a un'esperienza visiva molto immersiva. Il gioco supporta anche vari effetti climatici e ambientali che influenzano il gameplay, come pioggia, nebbia e tempeste.