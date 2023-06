THQ Nordic: le edizioni fisiche per PC saranno limitate, numerate e in confezione premium

Attraverso un comunicato ufficiale, THQ Nordic ha fatto sapere che le edizioni fisiche per PC dei suoi giochi saranno distribuite in quantità estremamente limitate e saranno tutte numerate. In più, rispetto alle edizioni per console, presenteranno una confezione premium dedicata ai collezionisti.

La premessa è che le edizioni fisiche per PC rappresentano ormai una quota estremamente ridotta delle vendite per questa piattaforma e la produzione in volumi mal si adatta alla distribuzione. Di fatti, pare che THQ Nordic diminuirà anche i canali attraverso cui verranno vendute.

In particolare, le copie prodotte saranno così divise: le copie da 1 a 10 (o 25, oppure 50) andranno al THQ Nordic Vienna Store, mentre tutte le altre saranno disponibile presso lo store online dell'editore e i suoi partner, tranne una. L'ultimissima copia, invece, sarà spedita direttamente all'archivio di Embracer Games.

L'aspetto interessante è che non stiamo parlando solo delle edizioni da collezione, a cui sarà riservato lo stesso trattamento, ma anche delle edizioni standard. Questo vuol dire che nel caso delle versioni PC, tutte avranno tiratura limitata con numerazione riportata sulla copertina. Sopra, infatti, è possibile vedere un esempio di come si presenteranno i prossimi giochi PC dell'editore in formato fisico.

I prossimi titoli in uscita a ricevere questo trattamento saranno: Gothic 1 Remake, Alone in the Dark, Trine 5, Tempest Rising, Last Train Home, Wreckreation, Space for Sale e Outcast II. In conclusione, THQ Nordic ha deciso di rendere qualsiasi edizione fisica per PC un oggetto da collezione, una scelta che probabilmente anche gli utenti che continuano ad acquistare copie fisiche condivideranno.